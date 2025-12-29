22°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelBosques
29 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques

El Secretario de Bosques explicó los trabajos realizados frente a la emergencia ígnea y con los aportes especiales brindados por el gobierno provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Abel Nievas está a cargo de la Secretaría de Bosques de la provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, espacio al cual se le asignaron fondos especiales frente a la emergencia ígnea.

 


“Tenemos 13 bases de servicios, un total de 250 empleados en el sistema y más de 180 combatientes”, detalló Nievas: “Gracias a esta acción, los incendios que tuvimos en el mes de noviembre y diciembre, tanto el Pedregoso como el del Turbio, pudimos solventar los gastos con estos aportes especiales”.

 


El espacio mantiene comunicación con las distintas dependencias locales: “lo importante también es que varias municipalidades se hicieron ordenanza en forma paralela al decreto de emergencia del gobernador”, y mantuvo la retención de servicios en días pasados: “viene por la no renovación de cinco contratos, que es la decisión que fue tomada por el reordenamiento de la provincia y cuestiones financieras”.

 


La discusión se da en el marco de “decisiones que se toman a nivel Estado”, explicó Nievas: “Para hacer un Estado más eficiente, en estos tiempos que estamos viviendo, para no volver a tiempos atrás, de cobrar en forma escalonada, o hacer promesas que por ahí después no se pueden cumplir. Entonces, bueno, es una cuestión de responsabilidad”.

 


Nievas remarcó que “es algo especial que ha pasado”, y en de esa manera “tenemos que tomar este tipo de decisiones. No se renueva el contrato, el contrato ninguna cláusula dice que sí o sí hay que renovárselo”.

 


El Secretario de Bosques detalló que la Secretaría tiene 408 empleados, dentro de eso están los 250 empleados del Servicio Provincial Manejo al Fuego: “Tenemos ingenieros forestales, tenemos varias áreas, y tranquilamente podemos cubrir esta necesidad, o el trabajo que venían haciendo este personal. No es que se van a dejar de hacer el trabajo, de atender a las necesidades de los productores, o cualquier aforo que se necesite, tranquilamente se va a poder cumplir todo como veníamos trabajando”.

 


Los representantes de ATE frente a la medida de fuerza, explicaron que en la discusión de planteó la renuncia de Nievas: “Es verdad, lo pensé, lo dije en algún momento. Después, bueno, pensándolo más tranquilo con el equipo de trabajo y equipo de la gestión, también el apoyo que demostraron. Estas cuestiones gremiales son parte de la gestión, que tengo que aprender a manejarlas de diferente manera”.

 


Nievas concluyó que “estamos totalmente tranquilos, que las decisiones que estamos tomando son las correctas y en línea al estado provincial, que es lo más importante”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
5
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -