"Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques

Abel Nievas está a cargo de la Secretaría de Bosques de la provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, espacio al cual se le asignaron fondos especiales frente a la emergencia ígnea.



“Tenemos 13 bases de servicios, un total de 250 empleados en el sistema y más de 180 combatientes”, detalló Nievas: “Gracias a esta acción, los incendios que tuvimos en el mes de noviembre y diciembre, tanto el Pedregoso como el del Turbio, pudimos solventar los gastos con estos aportes especiales”.



El espacio mantiene comunicación con las distintas dependencias locales: “lo importante también es que varias municipalidades se hicieron ordenanza en forma paralela al decreto de emergencia del gobernador”, y mantuvo la retención de servicios en días pasados: “viene por la no renovación de cinco contratos, que es la decisión que fue tomada por el reordenamiento de la provincia y cuestiones financieras”.



La discusión se da en el marco de “decisiones que se toman a nivel Estado”, explicó Nievas: “Para hacer un Estado más eficiente, en estos tiempos que estamos viviendo, para no volver a tiempos atrás, de cobrar en forma escalonada, o hacer promesas que por ahí después no se pueden cumplir. Entonces, bueno, es una cuestión de responsabilidad”.



Nievas remarcó que “es algo especial que ha pasado”, y en de esa manera “tenemos que tomar este tipo de decisiones. No se renueva el contrato, el contrato ninguna cláusula dice que sí o sí hay que renovárselo”.



El Secretario de Bosques detalló que la Secretaría tiene 408 empleados, dentro de eso están los 250 empleados del Servicio Provincial Manejo al Fuego: “Tenemos ingenieros forestales, tenemos varias áreas, y tranquilamente podemos cubrir esta necesidad, o el trabajo que venían haciendo este personal. No es que se van a dejar de hacer el trabajo, de atender a las necesidades de los productores, o cualquier aforo que se necesite, tranquilamente se va a poder cumplir todo como veníamos trabajando”.



Los representantes de ATE frente a la medida de fuerza, explicaron que en la discusión de planteó la renuncia de Nievas: “Es verdad, lo pensé, lo dije en algún momento. Después, bueno, pensándolo más tranquilo con el equipo de trabajo y equipo de la gestión, también el apoyo que demostraron. Estas cuestiones gremiales son parte de la gestión, que tengo que aprender a manejarlas de diferente manera”.



Nievas concluyó que “estamos totalmente tranquilos, que las decisiones que estamos tomando son las correctas y en línea al estado provincial, que es lo más importante”.



SL

