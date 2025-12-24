15°
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
politica
Por Redacción Red43

Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia

El Presidente Javier Milei envió un mensaje navideño enfocado en la "libertad", advirtiendo que el ajuste continuará. Con un tajante "abróchense los cinturones", anticipó un 2026 de reformas profundas.
Por Redacción Red43

El presidente Javier Milei emitió un mensaje oficial con motivo de las fiestas de fin de año en el que ratificó la continuidad de su programa de gobierno. A través de sus canales de comunicación, el mandatario utilizó la consigna "Feliz Navidad en libertad" y sumó la frase "abróchense los cinturones", en referencia a la dinámica que tendrá su gestión durante el año entrante. El mensaje se centró en la consolidación del cambio de modelo económico y la defensa de las libertades individuales como ejes centrales de su administración.

 

En el plano institucional, la jornada estuvo marcada por un intercambio de comunicación con la Conferencia Episcopal Argentina. Tras recibir una carta de los obispos, el Jefe de Estado respondió a la jerarquía católica reafirmando sus objetivos políticos, pero manifestando a su vez una disposición al diálogo respecto a la paz social y la atención de los sectores vulnerables. Este contacto representó un acercamiento formal entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia tras meses de tensiones discursivas.

 

Respecto a su actividad oficial, el Presidente se estableció en la Quinta de Olivos para pasar las festividades con su entorno cercano. La agenda presidencial para estos días combina el descanso con el seguimiento del tratamiento legislativo del Presupuesto en el Senado. Asimismo, trascendió que el mandatario entregó literatura vinculada a la teoría económica liberal a los integrantes de su gabinete, como una acción de reafirmación ideológica para los desafíos técnicos y políticos previstos para el inicio de 2026.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

