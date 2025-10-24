Las pequeñas Leonas de Rio Pico rugieron en Esquel

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Si nos basamos en las estadísticas podemos decir que Las Leonas de Rio Pico lograron, en la primera jornada de fútbol infantil, dos victorias, un empate y una derrota.

Pero, a decir verdad, eso sería lo menos importante. Es cierto que las nenas saben perfectamente quienes hicieron los goles, los resultados sus partidos, quienes eran sus rivales. Ellas saben todo eso, pero hay otro elemento que nos parece mucho más importante.

La localidad de Rio Pico presenta dos equipos femeninos en la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Esquel.

Y este es, sin lugar a dudas, un gran motivo de alegría para todos quienes creemos que el deporte salvará al mundo.

Un gran esfuerzo de los padres y el compromiso del área de Deportes de Rio Pico, grupo liderado por Aldana Lahora, para trasladar a las pequeñas leonas hacia Esquel y que puedan participar de un torneo que cada vez tiene más adeptos, que cada vez tiene más equipos barriales y que además se suman más equipos de afuera, si de afuera podemos señalar a Trevelin, Gualjaina, Corcovado y, en este caso, Rio Pico.

Una gran apuesta de quienes organizan esta Liga Municipal de Fútbol Infantil, donde se calcula que para esta edición toman parte más de 1.200 pequeños jugadores y muchas de ellas jugadoras.

Compartimos imágenes de la presentación de las Leonas de Rio Pico en el Estadio Municipal de Esquel en el marco de la primera jornada.