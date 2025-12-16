Trevelin entregó reconocimientos a deportistas destacados del año

En el marco del 107° aniversario de la Fundación de Trevelin, la Secretaría de Deportes municipal llevó a cabo una emotiva ceremonia de distinción a los deportistas locales que brillaron durante el año en diversas disciplinas, representando con orgullo a la comunidad en instancias provinciales, nacionales e internacionales.

El secretario de Deportes, profesor Carlos Sainz, resaltó la labor del área en el acompañamiento del desarrollo deportivo en todo el ejido, mencionando que se asistió a más de 70 atletas individuales y 15 equipos con aportes económicos, transporte, alojamiento o alimentación. Sainz subrayó que este apoyo es posible gracias a la creación y puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Deportivo (FDD), una herramienta fundamental.

El funcionario agradeció al Honorable Concejo Deliberante y al Intendente de Trevelin por la ordenanza que creó el FDD, brindando el respaldo institucional y financiero necesario. Además, destacó el esfuerzo, la constancia y la pasión de cada atleta reconocido, señalando que sus logros son fruto del compromiso individual sumado al apoyo de sus familias, entrenadores y clubes, fortaleciendo así el crecimiento deportivo de Trevelin. La jornada reflejó el crecimiento y la diversidad del deporte local, con atletas reconocidos en disciplinas como handball, hockey, atletismo, natación, ciclismo, boxeo, powerlifting, arquería, judo, triatlón/pentatlón moderno, vóley y running, incluyendo el nombramiento de Mariana Hammond como Embajadora Deportiva de Trevelin.

E.B.W.