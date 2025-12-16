21°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes TrevelinChubutDeportistas destacados }
16 de Diciembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Trevelin entregó reconocimientos a deportistas destacados del año

La Secretaría de Deportes y Recreación de Trevelin reconoció los logros de deportistas locales, destacando el apoyo del Fondo de Desarrollo Deportivo creado por el municipio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del 107° aniversario de la Fundación de Trevelin, la Secretaría de Deportes municipal llevó a cabo una emotiva ceremonia de distinción a los deportistas locales que brillaron durante el año en diversas disciplinas, representando con orgullo a la comunidad en instancias provinciales, nacionales e internacionales.

 

El secretario de Deportes, profesor Carlos Sainz, resaltó la labor del área en el acompañamiento del desarrollo deportivo en todo el ejido, mencionando que se asistió a más de 70 atletas individuales y 15 equipos con aportes económicos, transporte, alojamiento o alimentación. Sainz subrayó que este apoyo es posible gracias a la creación y puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Deportivo (FDD), una herramienta fundamental.

 

El funcionario agradeció al Honorable Concejo Deliberante y al Intendente de Trevelin por la ordenanza que creó el FDD, brindando el respaldo institucional y financiero necesario. Además, destacó el esfuerzo, la constancia y la pasión de cada atleta reconocido, señalando que sus logros son fruto del compromiso individual sumado al apoyo de sus familias, entrenadores y clubes, fortaleciendo así el crecimiento deportivo de Trevelin. La jornada reflejó el crecimiento y la diversidad del deporte local, con atletas reconocidos en disciplinas como handball, hockey, atletismo, natación, ciclismo, boxeo, powerlifting, arquería, judo, triatlón/pentatlón moderno, vóley y running, incluyendo el nombramiento de Mariana Hammond como Embajadora Deportiva de Trevelin.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos
4
 Horror en el consultorio: 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el médico abusador
5
 Transporte Jacobsen habilitó el horario de verano para el servicio Esquel - Trevelin
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -