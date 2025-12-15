El equipo de Suela 12 de Paso del Sapo organiza distintas actividades para recaudar fondos

Suela 12 de Paso del Sapo ha tenido un gran año en lo deportivo, mejor dijo en lo social y deportivo. Es que las chicas de Suela 12 consiguieron el título de campeonas en la primera edición del torneo organizado por la nobel Asociación de Futsal de la Meseta Central, donde en la final vencieron por 3 a 2 al elenco de ATG de Ingeniero Jacobacci, partido que se jugó en el Gimnasio Comunal de Gastre.

Y ese título les permitió a las chicas de Paso del Sapo clasificar al Torneo Nacional Copa de Oro Sur, que hasta el momento no tiene fecha ni lugar, pero que se necesita de un dinero por demás importante para participar del mismo.

Por ello, este grupo de entusiastas jugadoras están organizando, entre tanas actividades, un Gran Baile Familiar que tendrá lugar en la noche del 31 diciembre en el Gimnasio de Paso del Sapo.

“Vení a recibir el año nuevo con todo el ritmo campero de La Recopa de Gualjaina y el gran cierre de Marcos Cual y su acordeón”, reza el afiche que promociona dicho encuentro netamente familiar.

Recordemos que Suela 12 había participado también en los Juegos Comunales, donde perdieron la final de la zona 3 ante “El Rejunte” de Cushamen, en definición por tiros desde el punto penal.

LAS CHICAS DE SUELA 12

El equipo femenino de Suela 12 está compuesto con las siguientes jugadoras: Tiziana Mariel González, Camila Ailén Colemil, Mirian Inés Monsalve Trejo; Carolina Jazmín Garrido; Romina Soledad Ñancutil, Julieta Díaz, Virginia Belén Mesa, Jennifer Montesino, Débora Soraya Candia, Francis Catalina Reynacul y Talía Noemí Mariguan.

Cuerpo técnico: Hugo Daniel Arancibia, Javier Reynacul y Eric Leonardo Monsalve.