Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Turismo de Esquel refuerza su estrategia de promoción en Buenos Aires con enfoque en la prensa y la integración

La ciudad busca atraer visitantes mediante la presencia en medios nacionales y la articulación con municipios chilenos para impulsar el desarrollo turístico regional.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Turismo de Esquel, encabezada por Florencia Andolfatti, llevó a cabo una intensa agenda de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, enfocada en la promoción, la firma de convenios estratégicos y la vinculación con medios nacionales.

 

 

Las acciones se realizaron en coordinación con Sebastián Sarsfield, Director Regional en CABA del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, buscando consolidar la oferta turística de Esquel de cara a la próxima temporada.

 

 

Acuerdo binacional y fortalecimiento del Parque Los Alerces

 

 

Entre los hitos más relevantes, la funcionaria municipal impulsó dos acuerdos clave:

 

 

  • Plan Binacional de Turismo: Andolfatti se reunió con autoridades de municipios de Chile y la Cancillería de aquel país para avanzar en un acuerdo de integración turística. La iniciativa busca consolidar un corredor entre las localidades de Futaleufú, Palena y Esquel.

     

 

  • Parque Nacional Los Alerces: Se renovó el acuerdo con el Parque Nacional para extender la gestión de las portadas y sumar mejoras operativas para optimizar el servicio a los visitantes.

     

 

Esquel como modelo de Turismo Rural

 

 

La subsecretaria de Turismo también participó de las VII Jornadas de Turismo Rural, Patrimonio y Territorio, organizadas por INTA y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

 

 

Allí, Andolfatti expuso las experiencias exitosas de turismo rural en la zona:

 

 

  • Alto Río Percy: Se destacaron atractivos como la micosenda, la producción de Frutillas La Nativa, y los senderos Dos Morros y Piedra de la Aguja.

     

 

  • Nahuelpan: Se puso en valor el paseo artesanal, el Museo de Culturas Originarias Nahuelpan y la incorporación del sendero Huella del Cóndor Mañke.

     

 

Además, la funcionaria mencionó la ordenanza de Inversiones Turísticas y la creación de la figura de intérpretes turísticos como herramientas de desarrollo local.

 

 

Campaña de prensa y promoción directa

 

 

La agenda incluyó una fuerte presencia en medios de comunicación masivos. Andolfatti visitó el programa gastronómico "Escuela de Cocina", conducido por Jimena Monteverde en Canal 9, donde promocionó a Esquel y a Tulipanes Patagonia mediante la entrega de un ramo de tulipanes.

 

 

La promoción se extendió a la radio, con una visita al programa "Bravo por Mitre" (AM790), donde se comunicó la oferta turística de temporada. Finalmente, se concretó una articulación con el sitio especializado Radares y con la influencer Camila Ibarra, con miras a un Fam Press para la próxima temporada de verano.

 

 

F.P

 

