¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral

La veda electoral comenzó este viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios legislativos, donde se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores.

Durante la veda electoral, quedan prohibidas varias actividades para garantizar el normal desarrollo de la votación. No se pueden admitir reuniones de electores ni el depósito de armas en viviendas ubicadas dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos; en caso de que se detecte alguna irregularidad, se debe avisar a la autoridad policial. También se suspenden espectáculos populares, fiestas teatrales o deportivas y cualquier tipo de reuniones públicas que no estén relacionadas con el acto electoral, desde el inicio de la elección y hasta tres horas después de su cierre. Está prohibido realizar actos de proselitismo, así como publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes del comicio hasta su finalización. Asimismo, no se permite la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación, y la Junta Electoral puede disponer el cierre temporal de locales que infrinjan esta normativa. Los electores tampoco pueden tomar fotografías de la Boleta Única Electrónica ni difundir resultados o proyecciones durante la jornada electoral y hasta tres horas después de concluida.

Entre las restricciones más destacadas se encuentra la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, conocida como “ley seca electoral”, que rige desde las 20:00 del sábado 25 hasta las 21:00 del domingo 26. Durante este lapso, bares, restaurantes, supermercados, quioscos y almacenes no podrán ofrecer alcohol, evitando incidentes y alteraciones durante la votación.

El incumplimiento de esta norma puede acarrear penas de prisión de 15 días a seis meses, además de multas económicas y clausuras temporales para los comercios reincidentes. Las infracciones relacionadas con actos de campaña o exhibición de distintivos partidarios también están penadas y pueden implicar sanciones financieras a las agrupaciones políticas.

La Dirección Nacional Electoral recordó que los comicios se realizarán el domingo 26 entre las 8:00 y las 18:00, y que los resultados oficiales se publicarán a partir de las 21:00, respetando los procedimientos de verificación de mesas.

R.G.