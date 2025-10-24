Corte programado de energía en Aldea Escolar por tareas de mantenimiento

La Cooperativa de Servicios Públicos comunicó que este viernes se llevará a cabo un corte programado en el suministro eléctrico en el paraje Aldea Escolar, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en líneas eléctricas aéreas de media tensión.

El corte se efectuará de 9:30 a 12:30 horas, y durante ese lapso se verá afectado el servicio en toda la zona mencionada.

Desde la entidad pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

R.G.