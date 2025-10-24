10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Corte programado de energía en Aldea Escolar por tareas de mantenimiento

La Cooperativa informó que este viernes, entre las 9:30 y las 12:30 horas, se realizará un corte de energía en el paraje Aldea Escolar para efectuar trabajos de mantenimiento en las líneas aéreas de media tensión. 
La Cooperativa de Servicios Públicos comunicó que este viernes se llevará a cabo un corte programado en el suministro eléctrico en el paraje Aldea Escolar, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en líneas eléctricas aéreas de media tensión.

 

El corte se efectuará de 9:30 a 12:30 horas, y durante ese lapso se verá afectado el servicio en toda la zona mencionada.

 

Desde la entidad pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

 

 

