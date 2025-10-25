12°
25 de Octubre de 2025
Hoy en Fitzroya, se jugará la final del torneo de Ajedrez

En Almafuerte 1904 esq. AP Justo, desde las 18 horas se jugarán en simultáneo las partidas finales del apasionante encuentro.
Desde el domingo 5 de octubre se está jugando en Fitzroya el 3° Torneo de Ajedrez "Goyo Alonso"..

 

Hoy sábado desde las 18 horas se jugará la última fase y con todos los finalistas jugando en simultáneo.

 

Así está la tabla:

 

Se trata de un homenaje al vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez.

 

La entrega de premios en una semana debido a que el 1er premio viene grabado con el nombre del ganador.

 

