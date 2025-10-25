Hoy en Fitzroya, se jugará la final del torneo de Ajedrez

Desde el domingo 5 de octubre se está jugando en Fitzroya el 3° Torneo de Ajedrez "Goyo Alonso"..

Hoy sábado desde las 18 horas se jugará la última fase y con todos los finalistas jugando en simultáneo.

Así está la tabla:

Se trata de un homenaje al vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez.

La entrega de premios en una semana debido a que el 1er premio viene grabado con el nombre del ganador.