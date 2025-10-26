10°
Esquel, Argentina
Domingo 26 de Octubre de 2025
26 de Octubre de 2025
Cosecha, merienda y degustación: la propuesta de Azafrán en Ruta 17

Hasta el 20 de diciembre, el emprendimiento Azafrán invita a disfrutar la experiencia de cosechar bulbos, con merienda y degustación de fernet, licor y gin. 
En Trevelin, sobre la Ruta 17, el emprendimiento Azafrán prepara una experiencia única hasta el 20 de diciembre: la cosecha de bulbos.

 

En esta oportunidad, los participantes podrán recolectar sus propios bulbos y llevarse uno como obsequio.

 

La jornada incluye además una merienda y una degustación de fernet, licor y gin, ofreciendo un recorrido completo y sensorial por la propuesta del emprendimiento. El valor por persona es de $40.000, todo incluido.

 

 

R.G.

 

