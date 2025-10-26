Rafael Williams votó en Esquel y analizó el nuevo sistema de Boleta Única

El ex intendente de Esquel, Rafael Williams, se acercó a la Escuela N°7722 para emitir su voto.

En un principio se refirió a la implementación de la Boleta Única: "Se está cambiando el sistema de votación. No hay más boletas en la calle, antes cada partido imprimía sus boletas oficiales y las distribuía a través de la militancia previamente al acto electoral y mucha gente venía con su boleta, era un sistema más simple. Ahora están todos los candidatos en una sola boleta y ahí tiene que buscar el de su preferencia y tildar".

Williams remarcó que en estas elecciones, para Esquel, hay 3 boletas diferentes y: "Hay gente que tiene conocimientos de cómo hacerlo y hay gente que no, que tiene que informarse, que tiene que preguntar. Esto era lógico, que iba a haber una demora importante".

Respecto al referéndum para la eliminación de los fueros, Williams comentó: "Yo no comparto la postura. La reforma de la Constitución Provincial tiene que hacerse a través de la elección de constituyentes, donde todos los partidos puedan tener sus representantes y allí debatir las modificaciones que se quieran hacer. Creo que tiene que ver con algunas cuestiones de índole política, hoy un juez al tener fuero puede tomar iniciativas de orden popular y creo que esto, de alguna manera, está apuntando a esas cuestiones".

Finalmente, se refirió a la gestión del actual presidente, Javier Milei y de la realidad provincial: "Mi opinión es totalmente negativa de la gestión nacional, creo que se han olvidado de la gente. Los grandes empresarios son los únicos que pueden ganar en una gestión nacional de este tipo. Respecto a la provincia, creo que hay mucha deuda pendiente. A nivel local, hay cuestiones que son interesantes, como las inversiones y después creo que hay un déficit en lo cotidiano".

R.G.