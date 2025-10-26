10°
"Necesitamos que la gente apoye el cambio para no volver a lo anterior"

Cristian Ortiz, candidato al Consejo de la Magistratura por La Libertad Avanza, destacó la agilidad de la Boleta Única y llamó a los jóvenes a participar, señalando que el país atraviesa un momento “bisagra” para consolidar el cambio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cristian Ortiz, candidato del Consejo de la Magistratura por La Libertad Avanza, emitió su voto en la Escuela N°159. 

 

Respecto a la implementación de la Boleta Única dijo: "Es rápida. Me parece muy bien porque se eliminó todo lo que es gastos innecesarios que teníamos con el resto de las boletas y es más prolijo". 

 

"Quiero agradecerle a todos los fiscales que han estado trabajando todo este tiempo y que siguen trabajando para que se lleven adelante estas elecciones como corresponde, sin ningún tipo de imprevistos", comentó. 

 

Además, Ortiz hizo un llamado a la juventud para que "vengan a votar". "Nosotros estamos en un momento del país bisagra, en el cual necesitamos que la gente apoye el cambio para no volver a lo anterior. Básicamente eso es lo que le pedimos a todos, pero sobre todo a los jóvenes. Queremos seguir con las ideas del cambio", aseguró. 

 

Finalmente, el candidato sostuvo que desde su espacio ya se está trabajando para las próximas elecciones. "Sentimos mucho respaldo pero tenemos que esperar el escrutinio final", concluyó. 

 

 

R.G.

 

