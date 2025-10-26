10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones #Esquel
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

"Voy a esperar los resultados trabajando"

Jonathan Velázquez, candidato al Consejo de la Magistratura por el PICH, valoró la Boleta Única pese a su lentitud y aseguró que esperará los resultados “trabajando, porque al país se lo saca adelante trabajando".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El candidato por el Consejo de la Magistratura con el Partido Independiente del Chubut, Jonathan Velázquez, emitió su voto en la Escuela N°713. 

 

"Ahora nos encontramos con un nuevo sistema. Lo que vi es que fue un poco lento el tema de las elecciones, pero estuvo bueno. Por mi parte entré y voté rápido, pero fue una mezcla de información y muchas personas no entendían bien cómo es la dinámica. Creo que hubo mucha información y desinformación y eso hizo que todos los que entraban y no entendían se tomaran su tiempo", comentó respecto a la implementación de la Boleta Única. 

 

Sobre su candidatura, Velázquez aseguró que trabajó mucho durante este último mes: "Me encontré con muchísima gente que me apoyaba, la verdad fue una experiencia nueva. Esto de elecciones es bastante diferente y me gustó. Me di cuenta que hay mucha gente que me apoya, podré tener 1 o 1000 votos, pero los votos que voy a tener van a ser de corazón. No tuve necesidad de ir a ningún lado ni de regalar nada". 

 

Velázquez trabaja en Don Pepone, y ahí en dónde esperará los resultados: "Yo voy a esperar los resultados trabajando. Me habían consultado si me iba a tomar el día o si necesitaba estar esperando los resultados y le dije a mi jefe que no, hay que trabajar porque al país se lo saca adelante trabajando". Mientras tanto, los referentes del partido estarán reunidos en Trelew a la espera de los resultados. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
2
 Domingo de elecciones en la provincia
3
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Como una pintura: Malen Forman viajó a Tulipanes para unirlo con su arte
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -