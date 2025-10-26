El candidato por el Consejo de la Magistratura con el Partido Independiente del Chubut, Jonathan Velázquez, emitió su voto en la Escuela N°713.

"Ahora nos encontramos con un nuevo sistema. Lo que vi es que fue un poco lento el tema de las elecciones, pero estuvo bueno. Por mi parte entré y voté rápido, pero fue una mezcla de información y muchas personas no entendían bien cómo es la dinámica. Creo que hubo mucha información y desinformación y eso hizo que todos los que entraban y no entendían se tomaran su tiempo", comentó respecto a la implementación de la Boleta Única.

Sobre su candidatura, Velázquez aseguró que trabajó mucho durante este último mes: "Me encontré con muchísima gente que me apoyaba, la verdad fue una experiencia nueva. Esto de elecciones es bastante diferente y me gustó. Me di cuenta que hay mucha gente que me apoya, podré tener 1 o 1000 votos, pero los votos que voy a tener van a ser de corazón. No tuve necesidad de ir a ningún lado ni de regalar nada".

Velázquez trabaja en Don Pepone, y ahí en dónde esperará los resultados: "Yo voy a esperar los resultados trabajando. Me habían consultado si me iba a tomar el día o si necesitaba estar esperando los resultados y le dije a mi jefe que no, hay que trabajar porque al país se lo saca adelante trabajando". Mientras tanto, los referentes del partido estarán reunidos en Trelew a la espera de los resultados.

R.G.