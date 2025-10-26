10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Escuela N° 7722: "Una hora tarde por falta de autoridades"

Ya se desarrolla con normalidad la votación. Las autoridades electorales confirmaron que la jornada se lleva a cabo sin mayores incidentes en la mayoría de las mesas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Demoras y normalización en la Escuela 7722

 

En la Escuela N° 7722, las votaciones de la mesa N° 777 se iniciaron con una demora de aproximadamente una hora debido a la falta de autoridades de mesa. Tras la designación y asunción de los responsables, y el cumplimiento de los protocolos de apertura, el proceso electoral se desarrolla actualmente con normalidad, permitiendo a los ciudadanos emitir su voto.

 

 

 

Apertura normal en otros establecimientos

 

El resto de los centros de votación clave, como las Escuelas N° 200,  N° 76N° 713 entre otros, abrieron sus puertas en el horario estipulado (8:00 hs.).

 

 

 

Las autoridades electorales destacan la afluencia de votantes a lo largo de la mañana y recuerdan que la ciudadanía está llamada a votar hasta las 18:00 horas. La provincia de Chubut elegirá, entre otros cargos, a sus representantes en el Congreso Nacional. Se recomienda a los electores concurrir con el DNI, sin importar su ejemplar, siempre y cuando no sea uno anterior al que figura en el padrón.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
2
 Domingo de elecciones en la provincia
3
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Como una pintura: Malen Forman viajó a Tulipanes para unirlo con su arte
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -