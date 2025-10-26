Escuela N° 7722: "Una hora tarde por falta de autoridades"

Demoras y normalización en la Escuela 7722

En la Escuela N° 7722, las votaciones de la mesa N° 777 se iniciaron con una demora de aproximadamente una hora debido a la falta de autoridades de mesa. Tras la designación y asunción de los responsables, y el cumplimiento de los protocolos de apertura, el proceso electoral se desarrolla actualmente con normalidad, permitiendo a los ciudadanos emitir su voto.

Apertura normal en otros establecimientos

El resto de los centros de votación clave, como las Escuelas N° 200, N° 76, N° 713 entre otros, abrieron sus puertas en el horario estipulado (8:00 hs.).

Las autoridades electorales destacan la afluencia de votantes a lo largo de la mañana y recuerdan que la ciudadanía está llamada a votar hasta las 18:00 horas. La provincia de Chubut elegirá, entre otros cargos, a sus representantes en el Congreso Nacional. Se recomienda a los electores concurrir con el DNI, sin importar su ejemplar, siempre y cuando no sea uno anterior al que figura en el padrón.

F.P