Milton Reyes sobre las elecciones: "Tenemos que estar felices, es una gran herramienta de la democracia"

El presidente de Chubut Deportes y actual candidato a Diputado Suplente, Milton Reyes, se refirió a la jornada electoral en la provincia, calificándola como una "fiesta" y destacando el valor de la democracia, a pesar de los desafíos que presenta el nuevo sistema de votación.

"Tenemos que estar felices, en realidad, porque es una gran herramienta de la democracia que nos permite elegir", afirmó Reyes. El funcionario señaló que el proceso cívico permite a los vecinos "reafirmar, ratificar o rectificar" lo que se está haciendo desde la gestión, aunque aclaró que esta elección nacional es para elegir representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.

El desafío del nuevo sistema de Boleta Única

Reyes consideró que la implementación del nuevo sistema de Boleta Única es "muy interesante", aunque admitió que será un proceso de aprendizaje para muchos ciudadanos. "A muchos vecinos, sinceramente, les va a costar muchísimo entenderlo. De hecho, hablamos con muchos vecinos en algunos sectores de Esquel, que hasta hoy no tenían la primera idea de cómo es este sistema", explicó.

No obstante, celebró el fin de la "sábana" electoral y la posibilidad de que la sociedad sepa realmente a quién está votando, aunque lamentó que la educación sobre el nuevo sistema no haya podido extenderse a lo largo de los dos años previos a la elección.

Respeto y participación

Consultado sobre la participación, Reyes estimó que en Chubut la afluencia de votantes rondará el 60%, un porcentaje menor al de una elección general, pero que refleja el interés de la sociedad.

El candidato hizo un llamado al respeto entre los contendientes, especialmente en una comunidad pequeña como Esquel. "Me parece que también tiene que ser un acto de conducta, de respeto... La sociedad también está pidiendo que tengamos esa clase de respeto, más en una comunidad como la nuestra", sentenció.

Finalmente, Reyes, quien atraviesa su primera experiencia en una boleta, expresó que el hecho de someterse a una elección "marca también el compromiso que uno tiene con la comunidad".

