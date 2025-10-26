10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 politica
26 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Menna elogia la Boleta Única y proyecta una participación del 70%

El vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, emitió su voto en las elecciones destacando la "fluidez" y "transparencia" del nuevo sistema de Boleta Única, que se implementa por primera vez en estos comicios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de su voto, Menna señaló que había visitado otras escuelas y que el sistema le parecía "buenísimo". "En lo que siempre pensamos de la Boleta Única, que simplifica todo el trámite, que es bien transparente, que se terminó este tema de que faltaban boletas, y bueno, es muy fluido, muy dinámico, así que muy bien," afirmó. Además, subrayó la desaparición del "Cuarto Oscuro" y las escenas de antaño donde faltaban boletas o los fiscales debían interrumpir la votación para reponerlas. "Garantiza que el elector pueda votar al que quiere votar," agregó, calificándolo como una "experiencia distinta, pero muy buena".

 

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, el vicegobernador la calificó como un "día de celebración democrática", destacando la normalidad en todo el territorio provincial. "Es una elección de diputados nacionales, es un referéndum constitucional, que hace mucho que no había en la provincia, desde 1993, así que es una jornada democrática y eso es lo importante," manifestó.

 

 

Consultado sobre la participación, Menna proyectó que estará "en el orden del 70%". Explicó que "Chubut tiene un sistema muy sabio en su constitución provincial, que es de renovación total cada cuatro años, entonces no somete a esta reiterancia de renovación cada dos años," lo que, a su juicio, concentra el interés en la elección nacional y contribuye a una "participación relativamente alta".

 

 

Sobre la posibilidad de que esta elección sirva como "legitimación de la gestión" provincial, como muchos analistas sugieren, Menna se mostró cauto: "Bueno, yo no voy a hacer apreciaciones políticas ahora porque no corresponde," limitándose a enfatizar el carácter democrático de la jornada.

 

 

Finalmente, el vicegobernador indicó que "probablemente" esperará los resultados junto al gobernador en Rawson, confirmando que ya había mantenido comunicación con él y que "todo normal en toda la provincia".

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
2
 Domingo de elecciones en la provincia
3
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Como una pintura: Malen Forman viajó a Tulipanes para unirlo con su arte
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -