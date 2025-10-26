Menna elogia la Boleta Única y proyecta una participación del 70%

Luego de su voto, Menna señaló que había visitado otras escuelas y que el sistema le parecía "buenísimo". "En lo que siempre pensamos de la Boleta Única, que simplifica todo el trámite, que es bien transparente, que se terminó este tema de que faltaban boletas, y bueno, es muy fluido, muy dinámico, así que muy bien," afirmó. Además, subrayó la desaparición del "Cuarto Oscuro" y las escenas de antaño donde faltaban boletas o los fiscales debían interrumpir la votación para reponerlas. "Garantiza que el elector pueda votar al que quiere votar," agregó, calificándolo como una "experiencia distinta, pero muy buena".

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, el vicegobernador la calificó como un "día de celebración democrática", destacando la normalidad en todo el territorio provincial. "Es una elección de diputados nacionales, es un referéndum constitucional, que hace mucho que no había en la provincia, desde 1993, así que es una jornada democrática y eso es lo importante," manifestó.

Consultado sobre la participación, Menna proyectó que estará "en el orden del 70%". Explicó que "Chubut tiene un sistema muy sabio en su constitución provincial, que es de renovación total cada cuatro años, entonces no somete a esta reiterancia de renovación cada dos años," lo que, a su juicio, concentra el interés en la elección nacional y contribuye a una "participación relativamente alta".

Sobre la posibilidad de que esta elección sirva como "legitimación de la gestión" provincial, como muchos analistas sugieren, Menna se mostró cauto: "Bueno, yo no voy a hacer apreciaciones políticas ahora porque no corresponde," limitándose a enfatizar el carácter democrático de la jornada.

Finalmente, el vicegobernador indicó que "probablemente" esperará los resultados junto al gobernador en Rawson, confirmando que ya había mantenido comunicación con él y que "todo normal en toda la provincia".

E.B.W.