Suspensión de clases en escuelas de la provincia luego de las elecciones

El Ministerio de Educación de CHubut informó que no habrá clases en el turno mañana de este lunes 27 de octubre, luego de las elecciones. La medida busca garantizar las condidiones de higiene y limpieza necesarias en los establecimientos para iniciar las actividades escolares con normalidad.

Las clases se desarrollarán de modo regular a partir del turno de la tarde y vespertino, una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento de los edificios educativos.

Esta decisión busca asegurar que los estudiantes y docentes puedan regresar a las aulas en condiciones óptimas después del proceso electoral.

E.B.W.