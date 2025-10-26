10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones #Esquel
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

Peralta: "Se despertó el peronismo en Chubut"

Juan Manuel Peralta celebró la participación ciudadana, valoró la interna peronista como un motor de renovación y se mostró optimista: "Yo creo que va a patear mucho el tablero el resultado". 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Manuel Peralta, candidato a diputado suplente, emitió su voto este domingo. 

 

"La verdad que muy contento de esta fiesta de la democracia, muy contento de ver la participación, contento también de que haya generado el interés que se ve que generó esta elección. Esperemos que sea rápido el recuento y poder tener el resultado, que sea el pueblo el que hable", comentó. 

 

Respecto a su campaña, Peralta la describió como "muy buena" y con resultados positivos: "Los ánimos sociales están muy para abajo, y ven en el partido que represento una opción".

 

El candidato también se refirió a la realidad política, social y económica del país: "Es muy triste la situación que estamos atravesando en Argentina, sobre todo las clases más vulnerables". 

 

Peralta también habló sobre las últimas internas peronistas que dirimieron el candidato para estas elecciones: "Yo creo que la interna nos fortaleció. Fuimos el único partido en la provincia del Chubut que enfrentó unas internas y eso se ve reflejado el día de hoy. Se despertó el peronismo en la provincia de Chubut a partir de esta interna y hay que destacar y reconocer tanto a la figura de Dante Bowen como de Juan Pablo que supieron llevar adelante ese proceso". 

 

En este sentido, Peralta también se refirió a Ezio Traccana y aseguró: "Hemos conectado muy bien, hay una conexión y una sintonía que la comunidad nos ha demostrado que se ve muy bien: dos jóvenes de Esquel con ganas de aportar a la política, cada uno desde su profesión pero con la intención de meterse en la política para transformar la realidad. Más allá del día de hoy, con Ezio seguiremos trabajando".

 

Por último, el candidato se mostró optimista ante los posibles resultados y el futuro de su partido: "Yo creo que se están dando todas las condiciones, se está generando una base que sin dudas va a llevar al peronismo a tener muchas posibilidades de ser gobierno tanto en Esquel, en Chubut y en Nación". Y prosiguió: "Yo creo que va a patear mucho el tablero el resultado". 

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
2
 Domingo de elecciones en la provincia
3
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Como una pintura: Malen Forman viajó a Tulipanes para unirlo con su arte
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -