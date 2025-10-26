Peralta: "Se despertó el peronismo en Chubut"

Juan Manuel Peralta, candidato a diputado suplente, emitió su voto este domingo.

"La verdad que muy contento de esta fiesta de la democracia, muy contento de ver la participación, contento también de que haya generado el interés que se ve que generó esta elección. Esperemos que sea rápido el recuento y poder tener el resultado, que sea el pueblo el que hable", comentó.

Respecto a su campaña, Peralta la describió como "muy buena" y con resultados positivos: "Los ánimos sociales están muy para abajo, y ven en el partido que represento una opción".

El candidato también se refirió a la realidad política, social y económica del país: "Es muy triste la situación que estamos atravesando en Argentina, sobre todo las clases más vulnerables".

Peralta también habló sobre las últimas internas peronistas que dirimieron el candidato para estas elecciones: "Yo creo que la interna nos fortaleció. Fuimos el único partido en la provincia del Chubut que enfrentó unas internas y eso se ve reflejado el día de hoy. Se despertó el peronismo en la provincia de Chubut a partir de esta interna y hay que destacar y reconocer tanto a la figura de Dante Bowen como de Juan Pablo que supieron llevar adelante ese proceso".

En este sentido, Peralta también se refirió a Ezio Traccana y aseguró: "Hemos conectado muy bien, hay una conexión y una sintonía que la comunidad nos ha demostrado que se ve muy bien: dos jóvenes de Esquel con ganas de aportar a la política, cada uno desde su profesión pero con la intención de meterse en la política para transformar la realidad. Más allá del día de hoy, con Ezio seguiremos trabajando".

Por último, el candidato se mostró optimista ante los posibles resultados y el futuro de su partido: "Yo creo que se están dando todas las condiciones, se está generando una base que sin dudas va a llevar al peronismo a tener muchas posibilidades de ser gobierno tanto en Esquel, en Chubut y en Nación". Y prosiguió: "Yo creo que va a patear mucho el tablero el resultado".

