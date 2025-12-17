CAT Chubut respalda la Agencia de Turismo de Esquel inspirada en modelos nacionales

La presidenta de la Cámara de Turismo de Chubut (CAT Chubut), Griselda Boyraz, se refirió al anuncio realizado por el intendente de Esquel sobre la conformación de una nueva figura institucional vinculada al turismo, que funcionará como una agencia mixta público-privada, con autonomía económica y mayor agilidad en la toma de decisiones, la Agencia de turismo Municipal.



Boyraz explicó que se trata de un modelo que viene siendo trabajado desde hace tiempo y que apunta a conformar una agencia de promoción del destino que pueda operar de manera autárquica, administrando directamente los fondos provenientes de los aportes del sector turístico privado.



“Al tener una agencia que funcione de forma independiente, todo se vuelve mucho más ágil. Se pueden tomar decisiones sin atravesar procesos largos como licitaciones, manejar presupuestos con mayor claridad y definir inversiones de manera más rápida”, señaló.



La titular de la CAT Chubut remarcó que la agencia seguirá cumpliendo el rol de promoción turística del destino, pero con una estructura que permitirá mayor eficiencia, tal como ocurre en otros destinos consolidados del país. “Vemos cómo funcionan Bariloche, Córdoba o Puerto Madryn, donde estas agencias pueden tomar decisiones con mucha más rapidez. Esa es la diferencia fundamental”.



Según detalló, la nueva agencia estará integrada por los mismos actores que hoy conforman el ente mixto: la Municipalidad de Esquel, la Cámara de Comercio, la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos, FEHGRA en la Comarca Andina y representantes vinculados al Parque Nacional Los Alerces, y pertenecerá a la ciudad de Esquel.



Boyraz explicó que uno de los principales inconvenientes del esquema actual tiene que ver con los tiempos administrativos. “Muchas veces las licitaciones y los contratos se demoraban, no por una cuestión puntual, sino porque cada área tiene su ritmo. Además, los montos para contrataciones directas eran bajos y eso frenaba la toma de decisiones”, sostuvo.



En ese sentido, destacó que la nueva modalidad permitirá conocer con mayor precisión los recursos disponibles para el área turística. “Los fondos destinados a la promoción turística provienen exclusivamente del sector privado: agencias de viajes, alquiler de autos, comercios, estaciones de servicio, hoteles y actividades vinculadas al turismo. Un porcentaje de los impuestos que pagan estos sectores se destina directamente a promoción, no sale de otras partidas”.



Finalmente, Boyraz subrayó la importancia de contar con una política turística sostenida en el tiempo. “El Estado se renueva cada cuatro años, cambian las gestiones y las políticas. El sector privado sigue. Por eso necesitamos una política de promoción que tenga continuidad, un rumbo claro que se mantenga en el tiempo. La creación de una agencia autónoma es clave para garantizar esa continuidad y poder promocionar el destino de manera permanente”, concluyó.



