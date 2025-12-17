13°
17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúan las tareas de bacheo en puntos estratégicos de la ciudad

En el marco del Programa Municipal de Bacheo, se realizaron reparaciones en calle Belgrano y sectores clave. Las tareas buscan optimizar la circulación y la seguridad vial antes del cierre del año.
La Municipalidad de Esquel continúa ejecutando obras de mejora vial en distintos sectores de la ciudad a través del Programa Municipal de Bacheo, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar la seguridad vial dentro de la ciudad.

 

En ese marco, este miércoles se llevó adelante la etapa de hormigonado en dos baches sobre la avenida Yrigoyen, además de trabajos en calle Belgrano, entre Sáenz Peña y Alsina, y en el acceso a Villa Ayelén.

 

Estas intervenciones forman parte de los últimos trabajos del año, que se suman a las tareas de bacheo realizadas durante gran parte de 2025, impulsadas por el intendente Matías Taccetta, con planificación sostenida y el uso de recursos municipales.

 

A lo largo del año, el programa permitió concretar múltiples intervenciones de bacheo en arterias clave de la ciudad, como avenida Ameghino, Alvear, Fontana, 25 de Mayo, O’Higgins, A. P. Justo y avenida Perón, entre otras, alcanzando un total aproximado de 300 metros cuadrados de hormigón destinado a la reparación de calzadas.

 

Desde el municipio se destaca que estas obras contribuyen a mejorar la transitabilidad, mejorar la vida útil del pavimento que no recibió ningún tipo de mantenimiento durante los años anteriores y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

