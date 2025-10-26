"Un salto de calidad a la democracia": Gerardo Merino votó y valoró el nuevo sistema, a pesar de la lentitud inicial

El mandatario calificó la modalidad de votación como "un salto de calidad a la democracia" y destacó la erradicación de problemas recurrentes de años anteriores, como la falta de boletas. Reconoció que el sistema aún no es rápido, argumentando que "la gente no se ha familiarizado" por ser la primera vez, pero confió en que con la costumbre "seguramente va a ser más rápido". Sugirió, incluso, que en el futuro se podría agilizar el proceso con la instalación de "dos o tres biombos".

En cuanto a la participación, el intendente señaló que el inicio fue muy tranquilo, con niveles bajos "hasta las 10, 11 de la mañana", pero que a partir del mediodía se observó "más movilización". Destacó la ausencia de inconvenientes significativos: "Hasta el momento todo tranquilo, no hemos tenido ningún pendiente".

Merino confirmó que esperará los resultados electorales en el local de su espacio en Avenida Fontana y Chile, y adelantó que lo hará en compañía del gobernador, con quien ya se reunió temprano para "mirar un poco cómo se desarrollaba el escenario el día electoral".

Sobre la postura de algunos sectores en contra de la votación del plebiscito, el Intendente de Trelew se excusó de dar detalles por estar en veda, pero señaló: "Nuestra postura está clara" y "las razones cada uno las tendrá". Finalmente, afirmó que su espacio está "muy confiados" con el trabajo realizado, a pesar de que la campaña fue "un poco rara porque se nacionaliza mucho".

E.B.W.