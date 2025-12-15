Rubén Álvarez se refirió a la audiencia por las tarifas de la Coop 16

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Rubén Álvarez, confirmó la postergación de la última Audiencia Pública del año, en la que se deben tratar las modificaciones a los cuadros tarifarios presentados por la Cooperativa 16 de Octubre.

La audiencia, que estaba programada para hoy lunes a las 16:00 horas, ha sido pospuesta para el jueves 18 a las 16:00 horas en el Aula Magna de la Universidad.

El motivo de la postergación se debe a que la página web del Concejo Deliberante no estuvo disponible, impidiendo a los vecinos acceder a la información e inscribirse. Para remediar esta situación, el HCD dispuso que, durante estos días, la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante estará abierta para que cualquier vecino pueda inscribirse, plantear dudas o requerir información de forma física.

Álvarez subrayó la relevancia de la audiencia, ya que es la única instancia donde la Cooperativa puede exponer directamente las razones de los aumentos y responder a las preguntas de los vecinos inscriptos.

Entre las modificaciones tarifarias que se debatirán, se incluye un aumento del 6% trimestral en los servicios de agua y cloacas y otro del 9% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la luz, el componente que cobra la Cooperativa por la distribución (no así el costo de la energía, que tiene variaciones ligadas a la quita de subsidios nacionales).

El Presidente lamentó la poca concurrencia vecinal a este tipo de instancias a lo largo del año. De cara al próximo periodo, anunció que planteará al cuerpo de concejales la necesidad de establecer un calendario anual con fecha, hora y lugar predeterminados para las audiencias, buscando así una mayor participación ciudadana.

En cuanto al trabajo del Concejo, Álvarez informó que se extendió el periodo ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre. La última sesión ordinaria está prevista para el viernes 19 de diciembre, donde se espera la aprobación del presupuesto y la tarifaria.

Se ha previsto una sesión adicional para el lunes 29 de diciembre en caso de que queden temas pendientes, como requerimientos vecinales o convenios municipales que permitan la ejecución de obras. Finalmente, el bloque del oficialismo presentará una propuesta de modificación a la tarifaria en la comisión previa a la sesión.

E.B.W.