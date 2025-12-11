16°
Esquel, Argentina
Jueves 11 de Diciembre de 2025
11 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel Impulsa la creación de una Agencia de Turismo con fuerte liderazgo privado

La iniciativa busca establecer una visión a largo plazo y desvincular la planificación turística de los cambios en la gestión pública.
Por Redacción Red43

El Intendente explicó el propósito de esta nueva entidad: "Lo que buscamos a través de la creación de la agencia es plasmar todas las ordenanzas que ya hoy en día son políticas públicas de nuestra ciudad". Señaló que la iniciativa busca integrar normativas vigentes, como la de promoción a la inversión turística y la nueva ordenanza de bonificación a prestadores de servicios turísticos.

 

El eje central de la propuesta es la participación activa del sector no estatal: "La creación de la agencia es involucrar al sector privado, para que el sector privado sea el que tenga que tomar las decisiones sobre qué quiere sobre el turismo, qué depara el futuro del turismo en la ciudad".

 

Taccetta argumentó la necesidad de este cambio: "Creo que hay que trabajar en conjunto, que no es solamente el sector público el que tiene que tomar las decisiones". El objetivo es evitar que la planificación se reinicie periódicamente: "Que cada cuatro años o cada ocho años o cuando cambiaba la Secretaría de Turismo empezaba todo de cero". Por ello, solicitó a los prestadores e instituciones que "se involucren un poco más".

 

El Intendente destacó que el plan estratégico de turismo es la herramienta para la colaboración: "El plan estratégico de turismo es la oportunidad para empezar a dialogar entre todos y plasmar en un plan estratégico qué es lo que queremos para la ciudad y después cumplirlo, plantearse objetivos a largo plazo, pero trabajar en consecuencia para poder alcanzar esos objetivos".

 

En cuanto a la estructura, se proyecta la inscripción legal de la entidad el próximo año, definiendo su composición y autoridades. La intención es clara: "La intención nuestra es que la Subsecretaría de Turismo pase a ser parte de la agencia y que la política sobre turismo sea definida por el sector turístico y que se piense a largo plazo". El Intendente agregó que "el político de turno no, va a estar un tiempo limitado" y por ello "el político de turno no, va a estar un tiempo limitado".

 

Consultado sobre la autonomía de la entidad, Taccetta diferenció este modelo del actual Ente Mixto, cuyo titular es el Secretario de Turismo, limitando su independencia. "Yo entiendo que el turismo no tiene que mancharse por las diferencias políticas, se tiene que trabajar con el privado, es el privado el que tiene que impulsar el turismo y no el Estado a los prestadores turísticos."

 

Finalmente, el Intendente indicó que la propuesta busca generar un cambio de enfoque: "Dejar de echarse culpas unos a otros parece que es más fácil echar culpa que pararse a trabajar y es por eso que planteo esta solución o esta idea para que se debata en los próximos meses y si está de acuerdo el sector privado seguir avanzando en la implementación de esta agencia de turismo".

 

 

 

 

E.B.W.

 

