La UCR conmemoró los 42 años de Democracia en la Plazoleta Raúl Alfonsín



La actividad estuvo organizada por el Comité Departamental de la UCR. Entre otros, estuvieron presentes el Intendente Matías Taccetta; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Alvarez y el Ing. Sergio Sepiurka, a cargo de la Presidencia de la UCR local.

Sepiurka destacó la importancia y la vigencia de la fecha que significó “más que una salida electoral, una entrada a la vida”, en referencia al lema de la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación. “Los que lo vivimos, nunca nos sentimos más libres que aquel día” expresó.

En tanto, Álvarez resaltó la vigencia "del legado democrático de Alfonsín como la única forma posible de vida para los argentinos”.

El cierre del acto estuvo a cargo del Intendente Matías Taccetta quien se refirió al "legado ético de Alfonsín que debe impregnar toda nuestra acción como servidores públicos”.

E.B.W.