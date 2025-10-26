Búnker de La Libertad Avanza, con optimismo: La llegada de Javier Milei y el panorama en las provincias

El búnker de La Libertad Avanza (LLA) en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires vivió una jornada de creciente optimismo en el marco de las elecciones legislativas nacionales de 2025. El presidente Javier Milei, tras emitir su voto, regresó a la Quinta de Olivos y llegó al búnker cerca de las 19:00 horas, mientras que su hermana y secretaria general, Karina Milei, se había presentado antes de las 18:00 para encabezar una mesa de campaña.

En el lugar, ubicado en la intersección de Maipú y Avenida Córdoba, también estuvieron presentes figuras clave como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores Sebastián Pareja (bonaerense) y Pilar Ramírez (porteña). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó pasadas las 18:20 para analizar los primeros datos de boca de urna.

El ambiente en el oficialismo era de confianza, con expectativas de un triunfo holgado a nivel nacional, estimando una ventaja de más de cinco puntos sobre el kirchnerismo. Según trascendidos, el boca de urna que manejaban los libertarios les otorgaba alrededor de 5 puntos de diferencia e incluso los más optimistas hablaban de alcanzar el 40% de los votos.

En línea con este optimismo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habló desde el Hotel Libertador manifestando que estaban "muy contentos" por el panorama de los comicios, tal como lo consignó Ámbito Financiero.

En cuanto al panorama provincial, aunque los referentes de LLA en los distritos más poblados se mostraban cautelosos con las cifras, también reconocían un buen desempeño en las urnas. Por ejemplo, en Córdoba aseguraban tener "mucha expectativa" a favor del candidato Gonzalo Roca.

Se espera que el avance de la carga de datos continúe durante la noche, con proyecciones oficiales que indicaban que alrededor del 85% de los resultados provisorios podrían conocerse cerca de las 23:00 horas, aunque este porcentaje podría variar dependiendo de la complejidad de cada distrito.