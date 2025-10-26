Trevelin: diputados y Consejo de la Magistratura para la Libertad Avanza

Con el 100 % de las mesas escrutadas en Trevelin y sus Parajes, los resultados definitivos de las Elecciones Legislativas 2025 confirman a La Libertad Avanza (LLA) con los primeros lugares en las dos categorías principales. La participación electoral fue del 62.3%.

Diputados Nacionales

En la contienda por un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación, la candidata más votada fue Maira Raquel Frías de la Lista 96 - La Libertad Avanza, quien cosechó el 31.9 % de los votos. En segundo lugar, se ubicó Juan Pablo Luque de la Lista 504 - Frente Unidos Podemos, con el 29.52 %. El tercer puesto fue para Ana Clara Romero de la Lista 502 - Despierta Chubut, que obtuvo el 19.77 % de los sufragios.

Consejo de la Magistratura para La Libertad Avanza

Para el Consejo de la Magistratura por Trevelin y Parajes, el primer lugar también lo consiguió un representante de LLA. Cristian Saúl Ortiz (Lista 96) lideró con un $35.33\%$ de los votos. Le siguió Ezio Franco Tracanna (Lista 504 - Frente Unidos Podemos) con el 27.99 %. La tercera posición fue para Diego Fernando Austin (Lista 502 - Despierta Chubut) con el 23.59 %.

Referéndum aprobado

En cuanto al Referéndum del Artículo 271 CP sobre la eliminación de fueros, la opción "SÍ" fue la vencedora, con un 57.6 % de los votos. Los resultados de las Elecciones Legislativas de Trevelin fueron obtenidos a través de https://canoconduccion.com.ar/elecciones-legislativas-2025/

