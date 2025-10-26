13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Gracias Totales": El mensaje de Maira Frías tras ser electa diputada nacional

Maira Frías, diputada electa por Chubut (LLA) agradeció el apoyo del pueblo chubutense que la llevo a la victoria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Maira Frías, electa diputada nacional por Chubut en representación de La Libertad Avanza (LLA), celebró su triunfo con un emotivo discurso en el que agradeció el respaldo popular y ratificó el compromiso de su fuerza política de terminar con el populismo y los privilegios. Frías dedicó el resultado a la militancia y a cada ciudadano que confió en su propuesta.

 

 

"Esto se resume en un gracias, gracias totales," comenzó la diputada electa. Frías agradeció a Dios y a su familia, y dedicó un especial reconocimiento a los fiscales y militantes que "como leones, como dice nuestro presidente, estuvieron ahí defendiendo hasta el último minuto".

 

 

La dirigente destacó el esfuerzo y la "campaña histórica" que realizaron, enfatizando que su trabajo se basó en el contacto directo con la gente y en la militancia, no en grandes recursos: "No hubieron un solo carnet de envío, porque nuestra caminata lo demostrábamos de boca en boca y en el contacto directo con la gente".

 

 

Compromiso con Chubut y visión de futuro

 

Frías agradeció la confianza del espacio de LLA en Chubut por haberle confiado la candidatura, especialmente a César Treffinger. La diputada electa prometió redoblar el esfuerzo para seguir construyendo un futuro mejor para la provincia.

 

 

"Las urnas lo han demostrado y realmente gracias porque ustedes son parte de esta historia, parte de la historia que Chubut lo ha marcado con su voto y su expresión," concluyó, reafirmando que el esfuerzo es recompensado y que la verdad y la humildad deben triunfar

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Sí a la eliminación de los fueros
3
 Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura
4
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
5
 Nivia Zapata Flores QEPD
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -