"Gracias Totales": El mensaje de Maira Frías tras ser electa diputada nacional

Maira Frías, electa diputada nacional por Chubut en representación de La Libertad Avanza (LLA), celebró su triunfo con un emotivo discurso en el que agradeció el respaldo popular y ratificó el compromiso de su fuerza política de terminar con el populismo y los privilegios. Frías dedicó el resultado a la militancia y a cada ciudadano que confió en su propuesta.

"Esto se resume en un gracias, gracias totales," comenzó la diputada electa. Frías agradeció a Dios y a su familia, y dedicó un especial reconocimiento a los fiscales y militantes que "como leones, como dice nuestro presidente, estuvieron ahí defendiendo hasta el último minuto".

La dirigente destacó el esfuerzo y la "campaña histórica" que realizaron, enfatizando que su trabajo se basó en el contacto directo con la gente y en la militancia, no en grandes recursos: "No hubieron un solo carnet de envío, porque nuestra caminata lo demostrábamos de boca en boca y en el contacto directo con la gente".

Compromiso con Chubut y visión de futuro

Frías agradeció la confianza del espacio de LLA en Chubut por haberle confiado la candidatura, especialmente a César Treffinger. La diputada electa prometió redoblar el esfuerzo para seguir construyendo un futuro mejor para la provincia.

"Las urnas lo han demostrado y realmente gracias porque ustedes son parte de esta historia, parte de la historia que Chubut lo ha marcado con su voto y su expresión," concluyó, reafirmando que el esfuerzo es recompensado y que la verdad y la humildad deben triunfar

F.P