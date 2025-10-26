Ana Clara Romero: "El nuevo sistema de voto es más transparente" y celebra la democracia directa del plebiscito

La diputada nacional Ana Clara Romero emitió su voto en la Escuela N° 133 y destacó que la jornada electoral en Chubut se desarrolla con un alto nivel de participación y en un marco de transparencia garantizado por la implementación del nuevo sistema de Boleta Única.

"Siempre el proceso democrático entusiasma, siempre es un desafío y es una alegría poder venir acá, emitiendo el voto con un sistema nuevo, con un sistema desafiante, pero que sabemos que es mucho más transparente, que asegura que todos los candidatos estén en el cuarto oscuro", afirmó la diputada.

El plebiscito sobre los fueros y la democracia directa

Romero hizo hincapié en la importancia del plebiscito que se vota simultáneamente, referente a la eliminación o no de los fueros, calificándolo como una herramienta clave para reconstruir la confianza con la dirigencia.

"Es una oportunidad que hace 22 años se votaba un plebiscito en nuestra provincia, es una manera de democracia directa... para que el chubutense venga y decida, porque lo que surja de ese resultado es lo que se va a hacer de manera directa y de manera concreta," explicó.

Alto nivel de participación y fluidez

La diputada conversó con autoridades y referentes políticos de toda la provincia, incluyendo al Gobernador, intendentes de Trelew (Gerardo Merino) y de la Meseta, y a otros dirigentes como Mariel Peralta.

Se reporta un "nivel de participación importante" en distintos puntos de la provincia, incluyendo Comodoro Rivadavia y la zona de Rawson.Romero destacó la buena organización y el manejo del nuevo sistema por parte de las autoridades de mesa: "Fluyeron muy bien las autoridades de mesa, todas muy al tema, muy afiladas con el nuevo tema, la verdad que bien".

Finalmente, la diputada reafirmó su confianza en que los chubutenses acudirán a votar con plena conciencia del deber cívico, reforzado por la inédita posibilidad del plebiscito. Romero continuará su jornada recorriendo escuelas para luego dirigirse a Rawson a esperar los resultados electorales.

F.P