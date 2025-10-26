10°
Esquel, Argentina
Domingo 26 de Octubre de 2025
26 de Octubre de 2025
Una nevada primaveral sorprendió a Esquel

Los esquelenses se despertaron con nieve en un domingo atípico de primavera, justo cuando la ciudad se preparaba para votar.
En un escenario poco habitual para esta época del año, Esquel amaneció este domingo 26 de octubre con una fina capa de nieve, en medio de una jornada marcada por las elecciones nacionales.
La nevada, ligera pero persistente, sorprendió a los esquelenses que se preparaban para concurrir a las urnas en pleno día primaveral.

 

El fenómeno meteorológico nos recuerda que el clima en la región patagónica siempre puede dar sorpresas, incluso cuando el calendario marca primavera.

 

 

R.G.

 

