Oficiales de Esquel y Trevelin colaboran en la investigación de los ancianos perdidos en Comodoro

El comisario inspector Hugo Melipil detalló los aportes locales a la investigación que conmueve a la provincia, la búsqueda de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales.

La pareja había planificado una escapada romántica el pasado 11 de octubre, pero desde ese momento no se sabe nada de ellos. Melipil explicó que “Conforme a las directrices de la Jefatura de Policía se han colaborado y se puso a disposición lo que es la División Canes Trevellin y también personal de la División Criminalística de Esquel, que casualmente ellos también trabajan con canes”.



Los refuerzos en la búsqueda territorial: “la búsqueda de estas dos personas que todavía se llevan a cabo en la ciudad petrolera. Obviamente que por la demanda de tiempo que ya llevan ya se está evaluando algún relevo como para poder seguir apoyando toda esta actividad”.



Lo largo del operativo contempla también la renovación del personal asignado: “Obviamente quizás también se pueda disponer del envío de más personal de alguna otra división que se encuentre dentro de esta unidad regional como para seguir reforzando esta búsqueda”, concluyó el jefe de la Unidad Regional.



SL