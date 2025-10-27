13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
27 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Oficiales de Esquel y Trevelin colaboran en la investigación de los ancianos perdidos en Comodoro

El comisario inspector Hugo Melipil detalló los aportes locales a la investigación que conmueve a la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El comisario inspector Hugo Melipil detalló los aportes locales a la investigación que conmueve a la provincia, la búsqueda de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales.

 

La pareja había planificado una escapada romántica el pasado 11 de octubre, pero desde ese momento no se sabe nada de ellos. Melipil explicó que “Conforme a las directrices de la Jefatura de Policía se han colaborado y se puso a disposición lo que es la División Canes Trevellin y también personal de la División Criminalística de Esquel, que casualmente ellos también trabajan con canes”.

 


Los refuerzos en la búsqueda territorial: “la búsqueda de estas dos personas que todavía se llevan a cabo en la ciudad petrolera. Obviamente que por la demanda de tiempo que ya llevan ya se está evaluando algún relevo como para poder seguir apoyando toda esta actividad”.

 


Lo largo del operativo contempla también la renovación del personal asignado: “Obviamente quizás también se pueda disponer del envío de más personal de alguna otra división que se encuentre dentro de esta unidad regional como para seguir reforzando esta búsqueda”, concluyó el jefe de la Unidad Regional.
 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Sí a la eliminación de los fueros
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura
5
 La Libertad Avanza: Ortiz satisfecho con los resultados preliminares
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -