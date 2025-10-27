El quirófano móvil continúa su recorrido por los barrios de Esquel

La Municipalidad de Esquel informó que el quirófano móvil sigue recorriendo los distintos barrios de la ciudad.

Esta semana, el servicio se instalará en la sede vecinal del barrio Badén, donde atenderá lunes, martes, miércoles y viernes desde las 8 hs. Allí, los vecinos podrán acceder a castraciones, vacunaciones y desparasitaciones de manera totalmente gratuita.

Desde el municipio se invita a las familias a llevar a sus mascotas y sumarse a esta iniciativa que busca construir una ciudad más responsable y saludable, garantizando el bienestar animal.

