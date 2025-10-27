12°
Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

"¿Cómo funcionan las estrellas?": El Complejo Plaza del Cielo invita a una charla gratuita en Esquel

La novena charla del ciclo de divulgación científica de 2025, a cargo de Néstor Camino, se realizará el miércoles 29 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal.
El Complejo Plaza del Cielo de Esquel invita a la comunidad a participar en una nueva jornada de su Ciclo de Charlas 2025, cuyo objetivo fundamental es brindar un espacio de divulgación sobre el estudio sistemático del cielo.

 

La novena charla del año se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre, a cargo de Néstor Camino. La actividad será de acceso libre y gratuito y se desarrollará en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La disertación lleva por nombre “¿Cómo funcionan las estrellas?”, y está programada para iniciar a las 21:00 horas.

 

El ciclo de charlas se ha consolidado como un espacio valioso que permite a los participantes conversar, hacer preguntas y discutir para profundizar en sus intereses individuales sobre la astronomía.

 

La duración aproximada de la charla es de una hora y media, por lo que los organizadores solicitan a los asistentes puntualidad para aprovechar al máximo el encuentro.



T.B

 

