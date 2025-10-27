15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesjose teodoro gomezcopa challengercomision municipal de newcomsecretaria de deportes de jose de san martin
27 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Más de 600 personas estarán presentes en el Gran Torneo de Newcom en José de San Martín

Se jugará desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre en el marco del 124° aniversario del pueblo
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para la localidad de José de San Martín será un momento de inmensa alegría y que mejor que festejar su cumpleaños con una actividad deportiva que convoca a multitudes, porque el newcom es eso, pasión de multitudes.

 

Cada vez más personas practican este deporte, que ya dejó de ser para adultos mayores.  

 

Organizado por la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín se llevará a cabo desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre una nueva edición del Torneo Aniversario de Newcom para las categorías +40, +50 y +60 años, tanto de mixto como de femenino.  

 

Dicho torneo tiene el auspició de la Secretaría de Deportes de José de San Martín y cuenta, además, con el apoyo de la Agencia Chubut Deportes.

 

Tomarán parte de este torneo una importante cantidad de equipos de la Patagonia, donde se calcula que un numero cercano a las 600 personas estarán presentes en el histórico pueblo apuntalando de gran manera el Turismo Deportivo.

 

 

José Teodoro Gómez, quien es el presidente de la comisión organizadora, destacó que el evento “volverá a reunir a una gran cantidad de jugadores y jugadoras de toda la Patagonia, con una convocatoria que supera las expectativas porque un número cercano a los 600 visitantes participarán del torneo”.

 

Además, adelantó que “habrá premios en efectivo y Copas Challenger hasta el cuarto puesto en cada categoría”.

 

El costo de inscripción es de 80 mil pesos para cada uno de los equipos, más el pago de arbitraje.

 

Los equipos interesados podrán comunicarse al 280 4 403570.

 

La programación también incluirá un encuentro festivo el sábado 29 de noviembre, en el Salón Comunitario, con la presentación de Agustín y su Teclado.

 

Gómez agradeció especialmente el apoyo de Chubut Deportes y su presidente, Milton Reyes, y subrayó que “el newcom en Chubut es una política de Estado”.

 

 

REGISTRO DE ALOJAMIENTO TEMPORARIO

 

La Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín puso en marcha el registro de Alojamientos Alternativos Temporarios para el Torneo 124° Aniversario de la localidad a llevarse a cabo entre el 28 y el 30 de noviembre.

 

Este registro está dirigido a quienes tengan casas, departamentos o habitaciones en alquiler, con domicilio en José de San Martín.

 

Por este motivo, la comisión municipal de Newcom, invita a las personas, que estén interesadas en alquilar casas, departamentos o habitaciones a ser parte de este registro. Para más información o consultas, comunicarse al 280 4 403570.

 

Con este sistema, la organización facilita una búsqueda rápida, ágil y segura de alojamientos a los equipos participantes del evento.

 

Señalemos que el Torneo de Newcom recibirá a unas 600 personas foráneas de la Patagonia, el cual generará un gran movimiento turístico y económico.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Sí a la eliminación de los fueros
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura
5
 “La gente pide obras y sin embargo vota un gobierno que deliberadamente no hace obras”
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -