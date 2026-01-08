Solucionaron el tema del riego y habrá torneo de fútbol 7 en Fontana de Trevelin

Consiguieron una bomba más chica. Necesitarán más tiempo para regar, pero en esta situación de crisis es lo mejor que pudieron hacer. Se confirma la realización de los torneos de fútbol 7 que se jugará en la cancha del estadio “el Jardín” en Fontana de Trevelin.

Y eso es lo importante. Que el deporte, a pesar de todo, sigue en pie, más cuando el dinero recaudado servirá para la continuidad de una obra en el mismo estadio.

En unos días más la cancha ya estará en condiciones de poder ser usada. No ha perdido su verde, aunque estuvo cinco días sin recibir una gota de agua.

Desde ayer comenzaron los trabajos para el reacondicionamiento del suelo de la cancha para la realización del torneo de fútbol masculino que se jugará durante el fin de semana del 17 y 18 de enero, en tanto una semana más tarde será el turno de las chicas.

En la jornada del lunes, el mismo presidente de Fontana de Trevelin había puesto en dudas la realización de este torneo, teniendo en cuenta la imposibilidad de regar el campo de juego ante la falta de agua.

Las napas estaban muy bajas y de haber usado la tradicional bomba se hubiera secado inmediatamente.

Al conseguir una bomba más chica soluciona en parte este inconveniente y hay tiempo suficiente para dejar el campo de juego en condiciones y poder armar dos canchas de dimensiones reducidas para la práctica de fútbol.

El torneo masculino se jugará durante el fin de semana del 17 y 18 de enero, con la participación de distintos equipos de la región, en tanto una semana más tarde se llevará a cabo el certamen para las mujeres.

Por el lado de los varones, ya hay anotados un total de 8 equipos (máximo de 12 elencos) donde estarán presentes elencos de Cerro Centinela, Esquel, Trevelin y Corcovado, entre otros lugares.

Recordemos que el costo de inscripción, para participar en cualquiera de los torneos (el de varones o el de mujeres) tiene un valor de 100 mil pesos. En tanto los premios a entregar, en dinero en efectivo, tanto para los varones como para las mujeres será de 250 mil pesos (más un trofeo) para los primeros, 150 mil pesos para los segundos (más un trofeo), en tanto para los que terminen terceros recibirán 100 mil pesos (además del trofeo).

Es decir que habrá un total de dinero a repartir de un millón de pesos, en tanto el dinero sobrante servirá para continuar con la obra de los vestuarios que se está construyendo detrás de uno de los arcos, dentro del estadio “el Jardín”.