Este lunes se podrán inscribir en Esquel para la Ruta de los Valles

Integrantes de la Unidad de Deportes de Futaleufú estarán presentes este lunes 12 de enero en la Residencia Deportiva de Esquel para recibir las inscripciones presenciales de los ciclistas de la zona que estén interesados en participar de la 15° edición de la Ruta de los Valles, competencia de Mountain Bike que se llevará a cabo en la pintoresca localidad chilena de Futaleufú.

Los interesados en participar en la prueba más larga, de 85 km de extensión, tendrá un costo (en pesos argentinos) de 35.000 pesos, en tanto quienes quieran correr la distancia promocional de 36km el valor será de 30.000 pesos argentinos.

En la misma Residencia Deportiva, los coordinadores chilenos mostrarán los distintos circuitos de cada una de las rutas que compone esta tradicional competencia, remarcando además que para esta oportunidad habrá una ruta de 15km de extensión, netamente familiar, que lo podrán hacer personitas mayores de 9 años inclusive adultas, en este caso con inscripción gratuita.

Los asistentes chilenos estarán en la Residencia Deportiva este lunes 12 de enero, en el horario de 11 a 14 y de 15 a 17 hs, donde tomarán inscripciones, cuyos pagos lo pueden recibir a través de Mercado Pago o en efectivo.

Señalemos además que las inscripciones también se podrán realizar de manera virtual a través de la pagina de cronometraje instantáneo, de “Esecronos”, que está a cargo de Daniela Chavero y Cristian “Toti” Sosa, quienes trabajarán además en el cronometraje de la carrera.

Hay que tener en cuenta que los valores de las inscripciones serán bonificados hasta el día 23 de enero a las 23.59 hs.

Por ejemplo, quienes corran los 85km, el valor de 35 mil pesos pasará a costar desde el día 24 de enero (y hasta el cierre de las inscripciones), de 45 mil pesos argentinos, en tanto los que hagan el recorrido Promocional pagarán hasta la noche del 23 de enero, 30 mil pesos, en tanto 35 mil pesos será el valor a partir del día siguiente.

Además, los primeros cien ciclistas anotados en la competencia de Desafío Total recibirán de regalo la remera oficial de la carrera.

Los ciclistas argentinos en participar de esta competencia podrán anotarse a través del siguiente link RUTA DE LOS VALLES – CORREDORES ARGENTINOS

Recordemos que, en la pasada edición, que se corrió el 26 de enero, el podio en la clasificación general de Elite fue netamente argentino con la victoria de Enzo Martín Gariglio (Maquinchao), seguido por Ignacio Freeman Crespo (Esquel) y Javier Muñoz (Trevelin) quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, recordemos que la victoria fue para Nathalia Delgado, superando a Carla Bassani y Jéssica Herpsomer, completando el podio netamente argentino.

El mejor chileno clasificado, en la categoría de Elite, había sido José Luis Rodríguez, quien llegó en la sexta posición.

En lo que respecta al Desafío Total, la victoria había quedado para Agustín García Jurjo, de Bariloche, seguido por Luciano Crettón y Alexis Jacobsen.

Por su parte, Romina Milla de Trelew, fue la ganadora en esta categoría, pero de mujeres, superando a Ivana Romina Jaramillo (Trevelin) y Cecilia Baztan, de Rada Tilly.

Los chilenos si fueron fuertes en la categoría Promocional, donde Juan Ortega fue el ganador superando a Gerardo Alex Monsalve Becerra, quien terminó como escolta.

Claro que, en la rama femenina, en la categoría Promocional, la victoria había quedado para María Florencia Devetak.

Hay que tener en cuenta que la fiesta del Mountain Bike arranca el día anterior (sábado 31 de enero) con la Mini Ruta de los Valles, donde también muchos argentinos cruzan la frontera para ser parte de esta fiesta.