Lunes con cielo parcialmente despejado y ascenso de temperatura en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comienzo de semana con buenas condiciones en Esquel. Este lunes 27 de octubre se espera una jornada mayormente estable, sin probabilidad de lluvias y con una leve suba de la temperatura.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura mínima será de -1 °C, con viento del sector este entre 13 y 22 km/h. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el termómetro subirá a 4 °C, con viento del noreste de similar intensidad.

Por la tarde, el clima será más agradable: el cielo estará algo nublado, la temperatura alcanzará los 14 °C y el viento rotará al norte, aumentando su velocidad a 23-31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

En tanto, hacia la noche, se mantendrá el cielo algo nublado y la temperatura descenderá a 10 °C. El viento continuará soplando del norte, aunque sin ráfagas fuertes.

En resumen, Esquel vivirá un lunes sin precipitaciones, con algo de viento y temperaturas en ascenso, ideal para disfrutar al aire libre con abrigo liviano durante la tarde.

