Vientos intensos y cielo nublado marcarán la jornada de este viernes en Esquel

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 5 grados. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 8 grados. El viento aumentará su intensidad, soplando desde el oeste a velocidades de 42 a 50 km/h, y ráfagas de hasta 69 km/h.

Durante la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con 5 grados y viento persistente del oeste, manteniendo ráfagas cercanas a los 70 km/h. No se prevén precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN recomienda tomar precauciones ante las condiciones ventosas.

R.G.