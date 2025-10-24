Alerta en Esquel: Sábado con ráfagas de viento y cielo parcialmente nublado

La jornada de este sábado en Esquel estará marcada por el fuerte viento, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 8°C durante la tarde.

Se espera un día con muy bajas probabilidades de precipitación, pero con un claro dominio de las ráfagas intensas, que serán más fuertes en la madrugada.

El pronóstico indica que las ráfagas máximas podrían llegar hasta los 87 km/h en las primeras horas, con una intensidad sostenida de viento de 42 a 50 km/h a lo largo de la mañana y la tarde, predominando la dirección del oeste y suroeste.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la intensidad del viento, que solo disminuirá levemente a la noche, con ráfagas que aún podrían alcanzar los 59 km/h.

F.P