Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut detuvo en pocas horas a los presuntos autores del homicidio en Playa Magagna

Se realizaron siete allanamientos simultáneos en Rawson, Playa Unión, Trelew y Puerto Madryn en los que se secuestraron armas, drogas, celulares y otros elementos clave. Hay una tercera persona identificada con pedido de detención. 


En una investigación inmediata y coordinada, la Policía del Chubut logró detener a dos de los presuntos responsables del homicidio de Mario Giannobile, ocurrido en Playa Magagna.

 

El hallazgo del cuerpo -el martes 21 de octubre en el sector de esculturas- dio inicio a una serie de tareas de campo que, en menos de 48 horas, permitieron identificar, ubicar y aprehender a los sospechosos.

 

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson encabezó siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson, Playa Unión, Trelew y Puerto Madryn.

 

Durante los operativos, se secuestraron armas de fuego, municiones, dosis de cocaína, balanzas de precisión, cámaras de monitoreo, celulares, chips, y tarjetas de memoria, entre otros elementos vinculados a la causa.

 

Las medidas fueron supervisadas por el subjefe de Policía, comisario general Mauricio Zabala, junto al director de Recursos Materiales, comisario general Cristian Cedrón, y el jefe del Área de Investigaciones, comisario inspector Juan Carrasco, quienes informaron los resultados al Fiscal Leonardo Cheuquemán del Ministerio Público Fiscal.

 

También participaron efectivos del GEOP, Infantería, Policía Científica y las Divisiones de Drogas e Investigaciones, junto a la Comisaría de Playa Unión, que interviene en el hecho.

 

Una investigación resuelta con rapidez

 

Tras el hallazgo del cuerpo de Giannobile, los investigadores efectuaron entrevistas, análisis de cámaras y tareas de inteligencia, logrando resultados contundentes en muy poco tiempo.

 

El trabajo conjunto de las distintas divisiones de la fuerza permitió desentrañar rápidamente las circunstancias del hecho y detener a los principales implicados, mientras se mantiene un pedido de detención activo para una tercera persona ya identificada.

 

La celeridad y eficacia de la respuesta policial reflejan el compromiso permanente de la institución policial con la seguridad pública y la resolución de los hechos violentos que conmueven a la comunidad.

 

 

R.G.

 

