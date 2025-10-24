Sorpresa: dormía en la calle, pedía limosnas y tenía 13 pedidos de captura

Un hombre fue detenido en pleno Parque Central de Neuquén este jueves durante un control rutinario de identificación. Sin embargo cuando lo fueron a identificar, descubrieron que tenía 13 pedidos de captura vigentes. El sujeto solía pedir limosna en una esquina de la ciudad.

Personal de la División Motorizada estaba realizando controles en Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, en jurisdicción de Comisaría Primera, cuando interceptaron a un hombre en situación de calle que merodeaba la zona.

Tras solicitar sus datos, el Centro de Análisis confirmó que el individuo de 31 años, tenía un total de 13 pedidos de captura activos, emitidos entre 2019 y 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y otras dependencias judiciales de Cipolletti y Neuquén.

Las causas incluyen robos simples, hurtos en grado de tentativa, encubrimiento agravado y delitos cometidos junto a otros implicados, con múltiples órdenes de rebeldía y captura firmadas por la Jueza de Garantías Dra. Natalia Fernanda Pelosso.

Ante el hallazgo, se dio aviso a Policías de la Comisaría Primera, y de la División Motorizada. En el lugar se presentó un móvil de jurisdicción, quien trasladó al sujeto a la dependencia policial para su alojamiento y posterior disposición judicial. Indicaron que permanecerá alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la Dra. Mariana Córdoba.