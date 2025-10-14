Anuncio del BCRA: Bancos cerrados cuatro días y sin operaciones de dólar

La medida, publicada mediante las comunicaciones C99321 y C100942, cobra importancia en un contexto de alta demanda de divisas y mayor actividad económica tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, que marcarán el pulso de los últimos meses del año.

Dos feriados seguidos en noviembre

El primer parate del sistema financiero llegará en noviembre, cuando se unan dos días no laborables que dejarán cuatro jornadas sin bancos ni operaciones cambiarias.

El viernes 21 de noviembre fue declarado feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, conformando un fin de semana extra largo.

Durante ese lapso no se podrán comprar ni vender dólares, realizar transferencias que requieran validación manual ni pagos internacionales. Los canales digitales seguirán habilitados, pero las operaciones se procesarán recién el martes 25.

Desde el sector financiero recomendaron anticipar extracciones, pagos y transferencias antes de esas fechas.

Diciembre con dos feriados

El año cerrará con dos nuevas jornadas de inactividad bancaria: lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, y jueves 25 de diciembre, por Navidad.

Durante esos días no habrá atención presencial ni cotización oficial del dólar, aunque los cajeros automáticos y plataformas online funcionarán con normalidad.

Recomendaciones del BCRA

El Banco Central recordó que los usuarios pueden operar a través del home banking o aplicaciones móviles, pero pidió planificar los movimientos financieros con anticipación para evitar demoras y complicaciones.

O.P.