13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Feriados BancariosBCRA
14 de Octubre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Anuncio del BCRA: Bancos cerrados cuatro días y sin operaciones de dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió oficialmente el cronograma de feriados bancarios que regirá hasta fin de 2025, detallando los días en que no habrá atención al público ni movimiento en el mercado de cambios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La medida, publicada mediante las comunicaciones C99321 y C100942, cobra importancia en un contexto de alta demanda de divisas y mayor actividad económica tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, que marcarán el pulso de los últimos meses del año.

 

Dos feriados seguidos en noviembre

 

El primer parate del sistema financiero llegará en noviembre, cuando se unan dos días no laborables que dejarán cuatro jornadas sin bancos ni operaciones cambiarias.

 

El viernes 21 de noviembre fue declarado feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, conformando un fin de semana extra largo.

 

Durante ese lapso no se podrán comprar ni vender dólares, realizar transferencias que requieran validación manual ni pagos internacionales. Los canales digitales seguirán habilitados, pero las operaciones se procesarán recién el martes 25.

 

 

Desde el sector financiero recomendaron anticipar extracciones, pagos y transferencias antes de esas fechas.

 

Diciembre con dos feriados

 

El año cerrará con dos nuevas jornadas de inactividad bancaria: lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, y jueves 25 de diciembre, por Navidad.

 

Durante esos días no habrá atención presencial ni cotización oficial del dólar, aunque los cajeros automáticos y plataformas online funcionarán con normalidad.

 

Recomendaciones del BCRA

 

El Banco Central recordó que los usuarios pueden operar a través del home banking o aplicaciones móviles, pero pidió planificar los movimientos financieros con anticipación para evitar demoras y complicaciones.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Benjamín Aburto (Carlitos) QEPD
2
 Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica
3
 Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor
4
 Esquel Diagnóstico implementa un circuito de chequeo mamario de un día con proyección a todo el año
5
 Transmití el último partido de Tiziano
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -