Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Corte de agua programado en el barrio Ceferino por reparación de una cañería troncal

La Cooperativa informó que el servicio de agua potable estará interrumpido este lunes de 8 a 14 horas en distintos sectores del barrio Ceferino. Luego del corte, el sistema demorará algunas horas en recuperar la presión habitual.
La Cooperativa anunció que durante la jornada de hoy se llevará a cabo un corte en el suministro de agua potable en el barrio Ceferino, debido a trabajos de reparación en una cañería troncal.

 

El corte se extenderá desde las 8:00 hasta las 14:00 hs, y una vez finalizadas las tareas, se prevé que el sistema demore algunas horas en recuperar la presión normal.

 

Las zonas afectadas por la interrupción del servicio comprenden las calles Santa Fe, Maestros Patagónicos, Misiones, Catamarca, Tucumán, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz.

 

Desde la Cooperativa se recomienda a los vecinos del sector hacer un uso racional del agua almacenada y tomar las precauciones necesarias hasta que el servicio se normalice por completo.

 

 

