Nacho Torres marcó que hoy siguen “los mismos problemas, los mismos desafíos que teníamos antes”

El gobernador Ignacio Torres se expresó sobre los comicios realizados en todo el país el domingo 27 de octubre.

Con los resultados obtenidos la noche de ayer, las primeras reflexiones: “Que en Chubut haya ganado La Libertad Avanza, la verdad que no teníamos esos datos previos, pero habla también de una centralidad en la discusión nacional”, interpretó e invitó a “seguir haciéndole esfuerzo para tener también nuestra propia agenda”.



La marca que queda en el país es algo a lo que atienden desde los gobernadores y a lo que viene apuntando Torres desde su espacio, planteado para “escuchar la voz no solamente de Chubut, sino del resto de las provincias. Hoy hablaba con mis colegas gobernadores, el gobernador de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, todos también están sorprendidos”, sintetizó: “Pero esto es un mensaje también claro de no querer volver al pasado”.



Los Objetivos de Despierta Chubut: “En Chubut no queremos volver a la desidia, no queremos volver a la corrupción. Pero sí hay una necesidad clara de tener una vocería fuerte, federal, a nivel nacional. Nosotros vamos a seguir construyendo este espacio que nació hace muy poco, que nació de hecho en la Casa del Chubut, con algunos colegas, y que va a seguir creciendo”.



Torres mira el futuro con los resultados en la mano: “El tiempo nos va a dar la razón en que vale la pena dar esta batalla y no colgarse siempre de algún espacio, de alguno de los dos espacios nacionales”.



Las expresiones de triunfo desde el presidente y su espacio: “Claramente el presidente de la nación está celebrando y es legítimo, la Argentina va a ser la misma mañana, los mismos problemas, los mismos desafíos que teníamos antes, hay que seguir comprometiéndose para solucionarlos”.



La relación con los legisladores de este nuevo mapa: “Vamos a convocar a todos los legisladores electos de todos los partidos, también a los senadores y diputados actuales, porque son discusiones que tenemos que dar todos juntos”, e hizo énfasis en que “Se vienen temas importantes, como el presupuesto nacional, nosotros vamos a pedir la colaboración de todos para defender lo nuestro, no para defender a Cristina o a Milei”.



SL

