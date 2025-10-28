13°
La Sede Vecinal del barrio 28 de Junio propone una tarde de juegos y meriendas para adultos mayores

Este jueves habrá tejo, cartas, pelotas y una merienda para los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Sede Vecinal del barrio 28 de Junio, ubicada en Pasaje 16 de noviembre, propone una tarde de juegos y meriendas para adultos mayores de la zona.

 

Este jueves 30 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas, invitan a una tarde con juegos de cartas, con pelotas, tejo, juegos para pensar y una rica merienda para compartir.

 

Una tarde diferente, pero una propuesta habitual del espacio vecinal destinado a habitar, compartir y desarrollar la comunidad local.

 

