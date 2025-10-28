Esquel invita a explorar la historia de la ciudad con la "Noche de los Museos"

El sábado 1 de noviembre se llevará adelante en Esquel la cuarta edición de la "Noche de los Museos" con entrada libre y gratuita.

"Es un evento que se realiza a nivel nacional e internacional. Nuestra propuesta en Esquel es la participación de 12 instituciones en 11 espacios que se va a distribuir a lo largo del día: a partir de las 10:00 hasta las 22:00 hs", comentaron sus organizadores.

La propuesta busca atraer tanto a locales como a turistas. Por eso, uno de los primeros atractivos para recorrer es Casa Los Vascos, pero también van a estar disponibles distintas colecciones en el edificio del Museo.

"La idea es hacer una convocatoria abierta a los vecinos de Esquel, que quienes tengan una colección personal que quieren compartirla pueden acercarse acá al Museo. Pueden venir a inscribirse hasta el viernes y reservar un espacio para poder tener su colección", comentaron.

Gracias al movimiento de gente producto del Campo de Tulipanes, octubre es el mes más atareado para el Museo.

"Nosotros abrimos a las 9:00 de la mañana hasta las 13:00, y a la tarde los días lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 20:00 hs. Los sábados también abrimos de 17:00 a 20:00 hs", comentaron respecto a la organización. En el Museo el visitante se encontrará con una sala expositiva que recorre la historia de Esquel, desde la etapa glaciar pasando por los momentos más importantes.

Además, destacaron desde la organización, los próximos 2 viernes son los últimos tours por la ciudad que estarán realizando: "Es con inscripción previa, abierto tanto a turistas como a vecinos de Esquel que quieran anotarse. Tienen que venir al Museo o escribirnos, pasarnos sus datos y pueden participar de una actividad gratuita que dura aproximadamente 2 horas, donde recorremos el centro histórico de la ciudad contando un poco la historia, pero puertas afuera con algunos edificios patrimoniales como ejemplo de algunos procesos".

Finalmente, aseguraron: "La misión del Museo tiende a que la gente conozca un poco el patrimonio y la historia local".

Para más información sobre "La Noche de los Museos" y demás actividades, dirigirse a las redes del Museo: Museo Histórico Esquel en Facebook y @museohistoricoesquel en Instagram.