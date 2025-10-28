13°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
28 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel invita a explorar la historia de la ciudad con la "Noche de los Museos"

Vecinos y turistas podrán recorrer museos, colecciones privadas y edificios patrimoniales el sábado 1 de noviembre, en un recorrido gratuito que se extenderá de 10 a 22 hs.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado 1 de noviembre se llevará adelante en Esquel la cuarta edición de la "Noche de los Museos" con entrada libre y gratuita.  

 

"Es un evento que se realiza a nivel nacional e internacional. Nuestra propuesta en Esquel es la participación de 12 instituciones en 11 espacios que se va a distribuir a lo largo del día: a partir de las 10:00 hasta las 22:00 hs", comentaron sus organizadores. 

 

La propuesta busca atraer tanto a locales como a turistas. Por eso, uno de los primeros atractivos para recorrer es Casa Los Vascos, pero también van a estar disponibles distintas colecciones en el edificio del Museo. 

 

"La idea es hacer una convocatoria abierta a los vecinos de Esquel, que quienes tengan una colección personal que quieren compartirla pueden acercarse acá al Museo. Pueden venir a inscribirse hasta el viernes y reservar un espacio para poder tener su colección", comentaron. 

 

Gracias al movimiento de gente producto del Campo de Tulipanes, octubre es el mes más atareado para el Museo. 

 

"Nosotros abrimos a las 9:00 de la mañana hasta las 13:00, y a la tarde los días lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 20:00 hs. Los sábados también abrimos de 17:00 a 20:00 hs", comentaron respecto a la organización. En el Museo el visitante se encontrará con una sala expositiva que recorre la historia de Esquel, desde la etapa glaciar pasando por los momentos más importantes. 

 

Además, destacaron desde la organización, los próximos 2 viernes son los últimos tours por la ciudad que estarán realizando: "Es con inscripción previa, abierto tanto a turistas como a vecinos de Esquel que quieran anotarse. Tienen que venir al Museo o escribirnos, pasarnos sus datos y pueden participar de una actividad gratuita que dura aproximadamente 2 horas, donde recorremos el centro histórico de la ciudad contando un poco la historia, pero puertas afuera con algunos edificios patrimoniales como ejemplo de algunos procesos". 

 

Finalmente, aseguraron: "La misión del Museo tiende a que la gente conozca un poco el patrimonio y la historia local". 

 

Para más información sobre "La Noche de los Museos" y demás actividades, dirigirse a las redes del Museo: Museo Histórico Esquel en Facebook y @museohistoricoesquel en Instagram. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “La gente pide obras y sin embargo vota un gobierno que deliberadamente no hace obras”
2
 Leandro Franco, oficial del Servicio Penitenciario, se recibió de abogado y celebró su logro en Esquel
3
 Llegan las bicicletas acuáticas a La Zeta: Una propuesta de turismo inclusivo y "cero impacto" para Esquel
4
 Tragedia en Misiones: 9 muertos y un estremecedor audio del conductor antes de morir
5
 ¿Qué pasa si no votaste en las elecciones 2025 en Chubut?
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -