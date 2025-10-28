13°
Messi habló sobre su futuro: ¿Irá al Mundial 2026?

Faltan ocho meses para el Mundial 2026 y Lionel Messi analizó su futuro en la Selección: habló sobre su edad, la posibilidad de defender el título, su admiración por Maradona y otros ídolos, y cómo la familia sigue siendo su gran prioridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Faltan ocho meses para que comience el Mundial de Fútbol 2026, y Lionel Messi vuelve a instalar el debate sobre su participación. Desde Miami, donde reside hace años y tras renovar su contrato con el Inter Miami, el astro argentino brindó una extensa entrevista a NBC News, hablando en español a pesar de las preguntas en inglés.

 

Messi y el Mundial 2026

 

La posibilidad de que Messi no llegue al próximo Mundial se instaló hace meses, cuando el propio jugador puso en duda su capacidad física para competir a sus 39 años. Sin embargo, el rosarino mantiene la esperanza:

 

"Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100%. Ojalá Dios me permita hacerlo", declaró.

 

Sobre la defensa del título, Messi agregó:
"Poder defender el título sería espectacular. Quiero estar bien y ser pieza clave. Lo evaluaré en el día a día de la pretemporada".

 

Maradona e ídolos de otros deportes

 

Messi también se refirió a Diego Maradona, su gran ídolo:
"Para nosotros, Maradona fue el ídolo más grande y una fuente de admiración por todo lo que representaba".

 

Además, mencionó a otros ídolos de distintos deportes, como Michael Jordan, Federer, Nadal, Djokovic y LeBron James, valorando cómo cada uno elevó su disciplina y la competencia:
"Competían para ser el mejor y lograron que todo fuera más increíble. Han leído profundamente sus deportes y eso me inspira".

 

 

Récords, finales y familia

 

Consultado sobre sus récords históricos, Messi prefirió resaltar el trabajo en equipo:
"Muchos jugadores se obsesionan con los récords y se olvidan del objetivo principal, que es el éxito del equipo".

 

Sobre los momentos más difíciles de su carrera, especialmente las finales perdidas, agregó:
"Hubo momentos en que las cosas no salieron como quería, pero nunca me rendí. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Siempre hay una nueva oportunidad".

 

En cuanto a la familia, Messi aseguró que es su bien más preciado:
"A lo largo de mi infancia, siempre me gustó estar cerca de mi familia. Todo lo aprendí en casa, con los valores que me inculcaron mi mamá y mi papá".

 

Bajo el sol de Miami, lejos de la nieve de Barcelona, Messi continúa analizando su futuro en la Selección, mientras intenta llevar una vida sencilla y normal:
"Cuando llego a casa, vivo mi vida de padre y paso tiempo con mi familia. Mi vida es sencilla. Y es la mejor manera de vivir".

 

 

 

O.P.

 

