Trevelin presenta actividades deportivas para el fin de semana y el verano

Carlos Sainz, Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin, dio la bienvenida a los presentes para compartir las próximas actividades que se vienen de la Secretaría de Deportes. El principal anuncio es el lanzamiento de las Colonias de Vacaciones, las cuales se estarán desarrollando durante los meses de enero y febrero.

La primera parte de la colonia comenzará el día 19 de enero y abarcará las dos últimas semanas de enero y las primeras dos semanas de febrero. Se realizará la tradicional "Aqua Colonia" en el Polideportivo, que cuenta con la participación de los chicos en el Natatorio. Adicionalmente, la ya clásica colonia del CeDeM se llevará a cabo por la tarde, de lunes a viernes, en el Centro Deportivo Municipal. Por supuesto, los parajes también tendrán sus días de colonia, con una jornada dedicada para cada uno, logrando que el verano esté repleto de actividades. Esto incluye la participación de varios chicos de Trevelin ya clasificados para el cierre provincial de los Juegos Comunales.

En las mismas fechas, los playones deportivos estarán activos y se sumarán actividades en ellos durante los fines de semana, con la intención de realizar una actividad cada fin de semana en cada uno de estos espacios. Se espera que los adultos mayores y los chicos de ambas colonias se congreguen en estas jornadas para darle uso a los playones. Respecto a los horarios, del 4 al 12 de enero, las actividades se desarrollarán por la mañana, de nueve a doce, en el ACAR y el Polideportivo, y por la tarde, de catorce a diecisiete, en el CeDeM.

En cuanto a los eventos deportivos, el primer evento en agenda es la final de la Liguilla de Newcomb, que se llevará a cabo en el Polideportivo como cierre del año. Luego se disputará la primera fecha del Triatlón Cordillerano, que ahora arranca desde el Natatorio y tiene un recorrido en las proximidades del Polideportivo. Posteriormente, se tiene previsto un encuentro regional de Mami handball, seguido de la fecha de Aguas Abiertas de Bahía de los Palos, para lo cual la organización brindará más detalles. Finalmente, la agenda continuará con la "Casa del Dragón", un torneo de handball ya tradicional, al que se le sumará también el torneo binacional de voley. De esta manera, Trevelin tendrá actividad deportiva todos los días de la semana, de enero a febrero. Se invita a toda la comunidad a seguir las redes para estar al tanto del calendario y sus detalles.

E.B.W: