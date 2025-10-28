21° 10°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Vehículo despistó en la rotonda de la Ruta 45

El accidente ocurrió en la noche del lunes, en la intersección con el camino alternativo a Lago Puelo.
Ocurrió durante la noche del lunes, cuando un vehículo se despistó en la rotonda de la Ruta 45, a la altura del camino alternativo que conduce hacia Lago Puelo.
Personal de Bomberos Voluntarios, Policía y Tránsito trabajó en el lugar para asistir la situación y garantizar la seguridad en la zona.

 

 

El aviso ingresó al cuartel de Bomberos de Lago Puelo pasadas las 23:30 horas, informando sobre un despiste vehicular en la intersección mencionada. Al arribar, constataron el hecho y procedieron a asegurar el área mientras se realizaban las tareas preventivas habituales.

 

 

 

O.P.

 

