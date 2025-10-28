Vehículo despistó en la rotonda de la Ruta 45

Ocurrió durante la noche del lunes, cuando un vehículo se despistó en la rotonda de la Ruta 45, a la altura del camino alternativo que conduce hacia Lago Puelo.

Personal de Bomberos Voluntarios, Policía y Tránsito trabajó en el lugar para asistir la situación y garantizar la seguridad en la zona.

El aviso ingresó al cuartel de Bomberos de Lago Puelo pasadas las 23:30 horas, informando sobre un despiste vehicular en la intersección mencionada. Al arribar, constataron el hecho y procedieron a asegurar el área mientras se realizaban las tareas preventivas habituales.

O.P.