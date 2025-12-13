Destrozos, botellazos y denuncia de estafa: el escandaloso paso de Lionel Messi por la India

La visita de Lionel Messi a un estadio en Calcuta, India, este sábado, resultó en incidentes y denuncias de estafa por parte de los espectadores. El capitán argentino se retiró del lugar antes de lo previsto, lo que derivó en disturbios y destrozos en las tribunas.

Según se pudo saber Lionel Messi dio una vuelta al campo de juego saludando a la multitud para luego abandonar el estadio. Esta acción sorprendió a los asistentes, ya que estaba programado que el futbolista participara durante unos minutos en el evento.

Miles de seguidores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares por entrada, expresaron su frustración. Los incidentes se desataron en el estadio Salt Lake de Calcuta cuando los aficionados se sintieron engañados por la brevedad del acto. La ira de algunos asistentes se manifestó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas, e incluso algunos invadieron el terreno de juego.

Un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee, lamentó ante la AFP: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio". Messi se encontraba en India en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, y fue recibido por fanáticos exultantes que coreaban su nombre.

El viaje de Lionel Messi por el gigante asiático continuará hasta el lunes, con visitas programadas a las ciudades de Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En esta última, se espera un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y otras autoridades y figuras locales. Previamente a su llegada, se había erigido una estatua de 21 metros de altura en su honor, que lo muestra levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022. La GOAT Tour también incluye recreaciones escenográficas y un partido exhibición.