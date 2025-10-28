20°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
patagonia
Por Redacción Red43

No se sabe qué pasó: una mujer y su beba fueron encontradas muertas en el hall de su casa

El hecho conmociona a la cuidad de Caleta Olivia. Por ahora no se conocen indicios sobre lo que pudo pasar. Un familiar fue el que alertó a la policía.  
Por el momento todo es misterio y se desconocen las causas del deceso de una   mujer de aproximadamente 35 años, identificada como Wanda Haro, madre de una beba de pocos meses, quienes fueron hallados sin vida en el suelo de el hall de una vivienda, según dejaron trascender fuentes vinculadas a la policía de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.

 

De acuerdo a los datos suministrados de manera extraoficial, un familiar fue el que alertó a la policía, preocupado porque la mujer no respondía los mensajes y llamados telefónicos desde el sábado y tampoco abría la puerta las veces que acudió a la vivienda ubicada en la calle Francia.

 

Ante esta preocupante situación, una comisión policial se hizo presente alrededor de las 10:00 de este lunes y forzó la puerta, encontrando a las víctimas en el suelo sin signos vitales, algo que luego fue confirmado por un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal.

 

Hasta pasado el mediodía se hallaba trabajando en el lugar personal de la policía científica y profesionales del ámbito de forense de la justicia provincial, en tanto se espera un informe de la Dirección Regional Zona Norte de la fuerza de seguridad provincial para conocer precisiones sobre el luctuoso suceso que conmociona a la población-

 

 

 

